TCE desestima denuncia contra Luisa González por presunta infracción electoral

La presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, resolvió desestimar una denuncia presentada contra Luisa González, presidenta saliente de la Revolución Ciudadana, por una presunta infracción electoral. La magistrada concluyó el jueves 5 de marzo que la causa había prescrito, pues la denuncia se presentó fuera del plazo legal de dos años establecido en el Código de la Democracia.

RELACIONADAS Revolución Ciudadana admite riesgo de perder casillero electoral y activa plan 2027

El expediente también involucraba a Maryuri Karina Zambrano Villaprado, responsable del manejo económico del movimiento, a Francisco Alejandro Hidalgo Franco, jefe de campaña, y a 30 candidatos principales y suplentes a la Asamblea Nacional. La jueza ordenó remitir copias del proceso a la Contraloría y a la Fiscalía para que se investigue quiénes permitieron que la causa prescribiera.

Posibilidad de apelación

Aunque la resolución de Coloma es de primera instancia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún puede apelar ante el Pleno del TCE. En ese escenario, el fallo podría confirmarse o revertirse. Si se ratifica, el CNE deberá determinar responsabilidades internas y remitir la información a los organismos de control.

Gabriela Rivadeneira: "La intención de Daniel Noboa es aniquilar a la RC" Leer más

El Código de la Democracia contempla sanciones que van desde multas de 20 a 70 salarios básicos unificados hasta la suspensión de derechos políticos por un período de dos a cuatro años. Los candidatos denunciados deben responder de manera solidaria según el nivel de responsabilidad que se determine en cada caso.

Denuncias contra el correísmo

La denuncia desestimada forma parte de una serie de procesos abiertos contra la Revolución Ciudadana por supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de 2023. El CNE ha señalado inconsistencias en los informes financieros, especialmente en la falta de sustentos sobre aportes privados.

RELACIONADAS ADN no logró votos para destituir al jefe de la bancada correísta acusado por diezmos

El 31 de diciembre de 2025, el Pleno del TCE negó un recurso de apelación presentado por González y Zambrano en otro proceso similar, relacionado con la causa Nro. 561-2025-TCE. En ese fallo, el tribunal consideró que se había garantizado el derecho a la defensa y la seguridad jurídica.

Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ