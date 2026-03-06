De denunciarlo a posible aliado: Gutiérrez no descarta apoyar a Jan Topic en 2027

En 2024, el Partido Sociedad Patriótica denunció al empresario, ante el TCE, por un presunto conflicto de intereses

El empresario Jan Topic fue candidato presidencial en las elecciones de 2023. Sin embargo, su candidatura fue inhabilitada para los comicios de 2025.

Luego de que en 2024 el Partido Sociedad Patriótica (PSP) denunciara ante los organismos de control electoral al entonces candidato presidencial, Jan Topic, el líder de la organización política, Lucio Gutiérrez, considera que en las elecciones seccionales de 2027 podría existir un eventual apoyo a la candidatura del también empresario. El también exmandatario sostuvo, en entrevista con EXPRESO, que esa posibilidad dependerá de los acercamientos y decisiones que adopte la organización política en el proceso previo a los comicios.

Del enfrentamiento electoral a un posible acercamiento

Este apoyo se concretaría, según señaló Lucio Gutiérrez, porque “Jan Topic debe haber ya solucionado el impedimento que tenía para ser candidato”. El dirigente sostuvo que, de haberse superado ese obstáculo, la organización política podría analizar un eventual respaldo en los próximos comicios seccionales.

Sin embargo, “nosotros viramos la página; no ha sido nada personal en contra de Jan Topic”, expresó el expresidente Gutiérrez. El líder político señaló que la impugnación respondió a un procedimiento legal dentro del proceso electoral y no a una confrontación personal con el entonces aspirante presidencial.

Por otro lado, Gutiérrez subrayó que él no firmó la impugnación presentada ante el TCE, sino el representante legal del partido, Braulio Luis Abdón Bermúdez. Según explicó, en su condición de asambleísta no podía presentar ese recurso, ya que la normativa establece que solo los sujetos políticos, como partidos o movimientos, pueden hacerlo; añadió que el PSP actuó luego de que también lo hiciera el movimiento Pachakutik.

La denuncia que terminó con la candidatura de Topic

En 2024, durante el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones presidenciales de 2025, el PSP presentó una denuncia electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de Jan Topic. La acción se presentó 24 horas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyera, el 3 de octubre de 2024, la etapa de registro de candidaturas para los comicios generales de 2025.

La objeción a la candidatura de Topic se sustentó en un presunto conflicto de intereses por las acciones que mantenía en Telconet, el Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos, empresas de informática que tenían contratos con entidades del Estado ecuatoriano. Ese proceso derivó en la descalificación del entonces aspirante presidencial, por lo que el partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA) debió reemplazarlo con Enríquez Gómez como su candidato.

El escenario para las seccionales de 2027

En ese contexto, el expresidente Gutiérrez señaló que están dispuestos a dialogar con Jan Topic y a respaldar a la organización política que eventualmente lo auspicie. El líder del PSP afirmó que la tienda política mantiene una postura abierta a mantener conversaciones de cara a los próximos comicios.

Las candidaturas para esas elecciones deberán registrarse ante el CNE entre el 31 de agosto y el 29 de septiembre, de acuerdo con el calendario previsto por el organismo electoral. Durante ese periodo, partidos y movimientos políticos formalizarán la inscripción de sus postulantes para las distintas dignidades locales.

