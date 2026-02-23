Lucio Gutiérrez afirma que el Gobierno de Noboa lo contactó por denuncia contra Topic

El empresario Jan Topic fue candidato presidencial en las elecciones de 2023 e inhabilitado en los comicios de 2025.

El expresidente y dirigente del Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, aseguró este 23 de febrero de 2026 que el gobierno del presidente Daniel Noboa lo contactó en 2024 para ofrecerle información relacionada con la denuncia electoral contra Jan Topic, que terminó con su inhabilitación para las elecciones presidenciales de Ecuador de 2025.

Según explicó en entrevista con Radio Morena, el entonces ministro de Gobierno y actual embajador de Ecuador en Colombia, Félix Wong, le ofreció información sobre el presunto conflicto de intereses de Jan Topic que lo inhabilitaba para la candidatura presidencial. Sin embargo, Gutiérrez precisó que él ya había recibido la misma información a través de una denuncia anónima, aunque no descarta que pudo ser alguien vinculado al Gobierno.

"También me había llegado una denuncia en contra del candidato a la Presidencia, Jan Topic. Fue el ministro de Gobierno, Félix Wong, en persona, quien habló conmigo varias veces, y no solamente sobre estos temas. Yo le dije que, si las denuncias son fundamentadas, como asambleísta no puedo dar marcha atrás y que no necesito —porque el ministro dijo que tenía información totalmente detallada sobre el caso Topic— más información, ya que a mí también me ha llegado de manera totalmente detallada", contó Gutiérrez.

Gobierno de Noboa prometió "frenar al persecución" a Sociedad Patriótica

Aunque dijo que no tenía vinculación con la denuncia contra Jan Topic, el expresidente y dirigente de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, aseguró que en esas varias reuniones que mantuvo con el el exministro Félix Wong "se comprometió a que en el gobierno del presidente Daniel Noboa no podía haber persecución política. Y lo que estaba sucediendo en contra de Sociedad Patriótica era una clarísima persecución política por parte del Consejo Nacional Electoral (...)".

Según Gutiérrez, el Gobierno de Daniel Noboa "sabía" que todos los documentos de los órganos competentes le daban la razón a Sociedad Patriótica para recibir los recursos del fondo partidario. "El ministro sabía que nosotros teníamos todos los documentos de organismos competentes a favor del partido. Él sabía que nosotros habíamos presentado una demanda ante la Fiscalía, ante la justicia, y la sentencia de la justicia era claramente a favor de Sociedad Patriótica condenaba al exdirector financiero o responsable económico, al señor Pedro Moncayo, como responsable del perjuicio en contra del partido (...)

No obstante, Lucio Gutiérrez cuestionó que, pese a que Sociedad Patriótica presentó la denuncia electoral contra Jan Topic y a las promesas del exministro Félix Wong, hasta el momento el gobierno del presidente Daniel Noboa no haya intervenido frente a la supuesta persecución política contra el partido desde el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidatura presidencial negada a Jan Topic en 2024

En 2024, durante la inscripción de candidaturas para las presidenciales de 2025, el Partido Sociedad Patriótica presentó una denuncia electoral en contra del empresario Jan Topic, quien fue anunciado como candidato a la Presidencia de SUMA, junto a la exvicepresidenta del CPCCS, Mishelle Calvache, como su compañera de fórmula.

Sociedad Patriótica argumentó un supuesto conflicto de intereses de Jan Topic por las acciones que mantenía en Telconet, el Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos, empresa de informática que tenía contratos con entidades del Estado ecuatoriano. Según la denuncia, esta situación comprometía su independencia como candidato.

Finalmente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) señaló que, pese a los esfuerzos de Jan Topic por desvincularse de estas empresas —mediante la transferencia formal de sus acciones en Telconet, el Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos—, su influencia persistía, lo que comprometía su candidatura. El fallo impidió su postulación y Topic no obtuvo resultados favorables en las demás instancias legales a las que acudió.

