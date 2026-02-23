“Este gobierno solo da circo”, dice Jan Topic sobre la intervención a Segura EP

Guayaquil está siendo asediada”, advierte Topic y defiende la eficiencia y transparencia del municipio

Jan Topic recordó que Guayaquil históricamente lucha contra el centralismo desde 1809 y que la ciudad está “siendo asediada” nuevamente.

El allanamiento a la empresa pública municipal Segura EP, ejecutado por la Policía Nacional la noche del domingo 15 de febrero, desató un nuevo capítulo en el conflicto entre el Municipio de Guayaquil y el gobierno central. La intervención, según ha dicho el ministro del Interior, John Reimberg, busca revisar la operación del sistema de videovigilancia, pero ha generado denuncias y cuestionamientos políticos. El hecho ha sido catalogado por una mayoría en el Concejo Cantonal de Guayaquil como persecución.

En medio del debate, Jan Topic, candidato a la Presidencia del Ecuador en 2023 e inhabilitado para 2025, difundió un video en sus redes sociales en el que cuestiona la acción del Estado y defiende la gestión de la empresa privada Telconet, de la cual fue accionista y exdirectivo, perteneciente a su grupo familiar.

“Este gobierno solo da circo”

En el video que no supera los seis minutos, Topic inicia su mensaje comparando al gobierno con los romanos: pan y circo. Y dejó claro que, a su juicio, solo hay espectáculo.

“Tenemos problemas reales, y en vez de enfocarse en resolverlos, estos funcionarios pasan de show en show, generando drama, telenovela, y yo detesto eso”, dijo, señalando que su video busca desmentir lo que llama mentiras sobre Telconet y Segura EP.

"Nadie ha salido a explicarle a los ecuatorianos qué exactamente está pasando. Este video va dirigido a todos los ecuatorianos, al ministro Reinberg, al gobierno. Este video es para desmentir una a una todas las mentiras de los últimos días", señaló.

Topic recordó que el acuerdo con Telconet fue iniciado en la administración de Cinthia Viteri y firmado posteriormente por Aquiles Álvarez, tras la revisión del contrato:

“El acuerdo con Telconet lo armó la administración de Cinthia Viteri y lo dejó listo hasta el final. No lo firmó ella. Lo firmó el sucesor Aquiles Álvarez luego de revisarlo. ¿Lo tiene claro? Totalmente”, enfatizó.

Cámaras apagadas y "mentiras políticas"

Topic desmintió las acusaciones sobre la operatividad de las cámaras de vigilancia. Según él, las críticas son parte de un patrón de desinformación. “¿Se acuerdan cuando Zurita y González dijeron que las cámaras no funcionaban? Tiene apenas 0.8% de efectividad. Mentira. La analítica supera el 93% y Zurita tuvo que pedir disculpas públicas. Comienzan a ver el patrón de mentiras de esta gente”, señaló.

Además, comparó la eficiencia del sistema municipal con el nacional: 15.000 cámaras en Guayaquil frente a 5.002 del ECU-1911. Todas las municipales funcionan y cuestan mucho menos por unidad.

“La relación termina siendo 36 a 1. Esto significa que el municipio de Guayaquil es 36 veces más eficiente que el gobierno nacional”, subrayó.

Reimberg y la intervención a Segura EP

Días antes, John Reimberg justificó el allanamiento. Según él, las cámaras de Telconet habrían estado apagadas y Segura EP incumplió un acuerdo ministerial que exigía mantener los datos dentro de la misma institución.

“Tres incendios no son casualidad, lo que ha sucedido en Guayaquil hoy no es casualidad. Y no vamos a permitir que se apagen las cámaras”, dijo.

Telconet respondió negando cualquier irregularidad.

“El servicio de cámaras que Telconet presta a Segura EP, así como a innumerables clientes, nacionales e internacionales, no se ha apagado ni ha dejado de funcionar nunca”, aseguró la compañía en su cuenta oficial de X.

Topic también cuestionó la razón oficial del operativo: determinar la ubicación del almacenamiento de información, un tema que fue abordado por Reimberg la noche del pasado sábado 21 de febrero en el programa Veraz, de Carlos Vera. Para el excandidato presidencia, ese es un argumento débil.

“¿En serio? Les toma 5 segundos ir a la página del Sercop y ver la dirección. No hay nada oculto. La razón para tomar control del seguro IP es que el municipio incumple un acuerdo ministerial, pero este proyecto antecede al acuerdo por al menos tres años”, sostuvo.

Señaló que la operación fue más mediática que técnica y criticó el uso de la fuerza en el procedimiento.

Eficiencia municipal vs centralismo

Topic puso sobre la mesa las diferencias en infraestructura: vehículos operativos, cámaras y analítica. Según él, el gobierno central carece de capacidad para dotar a la Policía de equipos funcionales.

“De 7.000 vehículos del gobierno, ¿cuántos están operativos? 35% o 40%. Y aún así, tomaron 146 camionetas del municipio, todas operativas. ¿Qué sigue después? ¿La terminal? ¿El aeropuerto? ¿Quito?”, advirtió, señalando lo que considera un patrón de agresión política contra Guayaquil.

Topic concluyó su mensaje recordando la historia de resistencia de Guayaquil frente al centralismo y preguntando a la ciudadanía cómo responder ante lo que considera un nuevo asedio.

“Guayaquil ha sido históricamente la ciudad que lucha en primera fila contra los abusos del centralismo. Y hoy, una vez más, está siendo asediado. Así que a los guayaquileños les pregunto: ¿cómo van a responder?”, finalizó.

Hasta el momento, no hay informes técnicos públicos que determinen si el sistema de videovigilancia sufrió interrupciones o si hubo incumplimientos administrativos.

