Adrián Luna Martinetti de cara al debut oficial en UFC: "Estoy listo"

El ecuatoriano habla tras oficializar UFC Las Vegas 116, el 25 de abril, ante el británico Davey Grant en la división gallo.

El guayaquileño de 30 años, Adrián Luna Martinetti, viene de un ascenso continuo. En 2025 firmó su contrato con la UFC luego de disputar ligas inferiores en distintos países.

El tiempo empezó a correr. El peleador ecuatoriano Adrián Luna Martinetti ya trabaja y planifica su debut oficial en la UFC, luego de que la compañía de artes marciales mixtas más importantes lo confirmara hace menos de 15 días para la cartelera UFC Las Vegas 116 del próximo 25 de abril.

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El rival a vencer del primer guayaquileño en el octágono más famoso de todos será el experimentado peleador británico Davey Grant, en un combate por la división gallo.

👏Ecuadorrrrrr con Martinetti 🇪🇨🔥



¡Adrián Luna Martinetti se lleva la UD en #DWCS esta noche! 👏



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“Estoy listo”, respondió breve, pero contundentemente el tricolor, quien ya figuró en el reciente combate de su compatriota Marlon ‘Chito’ Vera del UFC México, donde el manabita perdió ante el local David Martínez.

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El combate de Luna Martinetti el 25 de abril formará parte de la cartelera preliminar del evento que tendrá como pelea estelar el enfrentamiento entre Sean Brady y Joaquín Buckley en la categoría wélter.

Para Luna Martinetti, este combate representa el resultado de años de trabajo y sacrificio. El ecuatoriano, de 30 años, se ganó su lugar en la UFC luego de una actuación memorable en el programa Dana White’s Contender Series, donde venció al ruso Mark Vologdin en una de las peleas más destacadas de la temporada pasada. Aquella victoria no solo le dio el contrato con la compañía, sino que también lo puso en el radar internacional como una de las nuevas promesas latinoamericanas del peso gallo.

“Este momento lo he esperado toda mi carrera. Sé que el nivel es el más alto del mundo, pero estoy listo para demostrar quién soy”, expresó Luna Martinetti en declaraciones previas al combate, consciente de que su debut marcará un antes y un después en su trayectoria profesional.

Historial y rival de los protagonistas

Con su llegada al octágono, Luna Martinetti se suma a la lista de ecuatorianos en competir en la UFC, donde ya compiten Marlon Vera, Michael Morales y Carlos Vera.

Curiosamente, el rival de Luna Martinetti ya conoce lo que significa enfrentarse a un ecuatoriano dentro de la UFC. Davey Grant protagonizó dos combates con Marlon Vera en el pasado, con un triunfo para cada uno, lo que añade un ingrediente especial a este nuevo cruce con un representante tricolor. Grant es considerado un peleador experimentado y peligroso, conocido por su agresividad y capacidad para definir combates antes del límite.

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