Fórmula 1: Antonelli sorprende y gana el Gran Premio de China con Mercedes

El piloto italiano logró su primera victoria en Fórmula 1 en Shanghái y confirma su irrupción histórica en la categoría

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se hizo este domingo 15 de marzo con la victoria en el Gran Premio de China, la segunda parada del campeonato mundial de Fórmula 1 en la temporada 2026.

El ya oficialmente segundo piloto más joven de la historia en ganar un Gran Premio -el sábado se coronó como el 'poleman' más precoz de la competición- estuvo acompañado en el podio por su compañero de equipo, el británico George Russell, y por el compatriota de este último, Lewis Hamilton (Ferrari).

Por debajo de los pilotos que ascendieron al podio quedaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari, 4°), el británico Oliver Bearman (Haas, 5°) y el francés Pierre Gasly (Alpine, 6°).

Agustín Delgado analiza la falta de delanteros en Ecuador rumbo al Mundial 2026 Leer más

También sumaron puntos el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls, 7°), el francés Isack Hadjar (Red Bull, 8°), el español Carlos Sainz (Williams, 9°) y el argentino Franco Colapinto (Alpine, 10°).

Los otros dos hispanohablantes de la parrilla no tuvieron una jornada tan feliz: Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó tras 35 vueltas, y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) quedó 15°, el último entre los supervivientes a los abandonos.

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2026, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró este sábado y se saldó con victoria para Russell, que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!