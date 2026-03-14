Fórmula 1: Kimi Antonelli hace historia con la pole más joven en China

El piloto italiano de Mercedes, de 19 años, logró la pole del GP de China rompiendo un récord que supera la marca de Vettel

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió este sábado 14 de marzo en el 'poleman' más joven de la historia de la Fórmula 1, batiendo el récord que estaba en manos del alemán Sebastian Vettel desde 2008, y saldrá primero en China al aprovechar los problemas de su compañero, el británico George Russell.

A sus 19 años -por los 21 de Vettel-, el joven piloto cubrió los 5.451 metros de la pista shanghainesa en un minuto, 32 segundos y 64 milésimas, aventajando por unas dos décimas (+0,222) a un Russell que venía dominando con puño de hierro en este inicio de temporada y que había ganado la carrera al esprint de esta mañana, pero al que su monoplaza 'traicionó' en la fase clasificatoria final.

La ronda inicial (Q1) empezó marcada por problemas para pilotos como el británico Lewis Hamilton (Ferrari), que se quejaba de 'latigazos' en frenadas a la entrada de la curva, aunque también con sorpresas por la parte positiva como el rendimiento de los Audi o del británico Oliver Bearman (Haas), quien ya había logrado entrar en puntos en el esprint.

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Quienes empezaban con toda la tranquilidad del mundo eran los Mercedes: quizá conscientes de su superioridad, no salían hasta la mitad de la sesión, y lo hacían para ponerse directamente en cabeza... hasta que Leclerc dio un golpe sobre la mesa, demostrando de nuevo que los Ferrari han venido a pelear este año.

Alonso, Sainz y Pérez, K.O.

Tres cuartas partes de la presencia hispanohablante cayó a las primeras de cambio: el mexicano Sergio 'Checo' Pérez fue de los últimos en rodar tras perder parte de la carrocería en el esprint, y finalmente partirá último este domingo.

Y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) también saldrán desde atrás, concretamente desde los puestos 17 y 19. El mensaje por radio para el madrileño fue claro: "Ha sido una buena vuelta, pero esto es todo lo que el coche puede dar".

El cuarto, el argentino Franco Colapinto (Alpine), tampoco sobreviviría hasta el final: cayó en la segunda fase (Q2) con una brecha de tan solo 5 milésimas y partirá 12º para la carrera.

En esa segunda ronda, Leclerc volvió a superar a Russell tras batir el récord de los dos primeros sectores. El británico, ganador del esprint esta mañana, le decía a su equipo por radio que notaba que algo fallaba en su monoplaza; el diagnóstico que hacía era que se le había roto el alerón delantero.

Y las gradas estallaban en sorpresa cuando Russell se quedaba tirado en medio de la pista en la ronda final (Q3). Por radio, trasladaba a su escudería problemas por freno motor e imposibilidad de subir de marcha. Todo se le ponía de cara a Antonelli, quien ya le había 'vengado' al marcar el mejor tie

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