Max Verstappen: "Si queremos pelear tenemos que ser más rápidos" | GP Australia F1

El neerlandés admite que Red Bull necesita evolucionar para ganar carreras. La temporada arranca el sábado 7 de marzo

El corredor de Red Bull, Max Verstappen, analiza su estrategia en el circuito de Albert Park para ganar velocidad.

El piloto neerlandés de Max Verstappen, de Red Bull Racing, señaló en una entrevista previa al Gran Premio de Australia que el equipo debe ser “más rápido” si quiere pelear por los primeros lugares de la parrilla esta temporada.

(Le puede interesar: El posible fichaje de Jefferson Intriago que mueve el mercado de LigaPro)

“Trato de hacer lo mejor que puedo. Somos positivos y estamos contentos con lo que hemos hecho hasta ahora, pero sabemos que, si queremos pelear, tenemos que ser más rápidos, así que eso es lo que vamos a trabajar”, declaró el cuatro veces campeón del mundo.

Red Bull busca mejorar su rendimiento

Verstappen puso de relieve que la temporada de Red Bull ha sido “bastante decente” gracias a todos los kilómetros que han podido rodar, aunque incidió en que, en términos de rendimiento, todavía tienen “mucho trabajo por delante para estar al frente”.

EL piloto de Red Bull Racing Max Verstappen levanta la mano en señal de victoria. EFE

El neerlandés reconoció que el equipo analiza cada detalle para dar un salto competitivo antes de las primeras carreras del calendario.

Sobre los contratiempos que pueden surgir durante una carrera, Verstappen habló de la importancia de la experiencia y de la capacidad de los pilotos para reaccionar ante situaciones inesperadas.

“Cuando crees estar mejor preparado ocurren cosas dentro de la carrera que están fuera de lugar y fuera de tu control, y tienes que intentar gestionarlo”, explicó el piloto neerlandés.

¿Por qué Maradona es tendencia tras el encuentro de Messi con el presidente Trump? Leer más

“Lo llevaré al límite”

Por último, Verstappen restó importancia a los cambios en el monoplaza y aseguró que siempre intentará llevar el coche al máximo, incluso bromeando con que lo haría “aunque tuviese que pilotar un carrito de la compra”.

“Al final del día, el coche tiene un freno, un acelerador y un volante con embrague, y te intentas adaptar a lo que necesite para poder llevarlo al límite”, comentó.

Los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia comenzarán el viernes 6 de marzo y la carrera se disputará el sábado. En ella, Verstappen volverá a lucir el dorsal número 3 al no ser el campeón del mundo, título que actualmente ostenta el británico de McLaren, Lando Norris.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!