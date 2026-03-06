¿Por qué Maradona es tendencia tras el encuentro de Messi con el presidente Trump?

El protocolo de Leo en Washington reabre la herida del Diego: ¿Por qué el mundo evoca hoy la rebeldía del histórico 10?

El presidente Trump recibe a la plantilla del Inter Miami, campeones de la MLS, en un acto histórico en Washington.

El reciente encuentro protocolar en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y Lionel Messi, en el marco de las celebraciones por el título del Inter Miami, ha servido como el catalizador de una conversación que trasciende lo deportivo. Mientras el capitán argentino se presentaba en el corazón político de Washington como el rostro de una nueva era de expansión para la MLS, el contraste con el pasado se volvió inevitable.

Lo que comenzó como una visita institucional terminó despertando al "fantasma" de Diego Armando Maradona, cuya figura volvió a dominar las tendencias globales no por su fútbol, sino por su histórica y feroz postura frente al poder estadounidense.

La principal razón de esta tendencia radica en la memoria política del "Diez". Durante décadas, Maradona fue la voz de la resistencia contra lo que él denominaba el "imperialismo norteamericano", llegando incluso a liderar marchas contra la cumbre de las Américas y sufriendo la revocación perpetua de su visa. Para el imaginario colectivo, ver a un capitán argentino estrechando la mano de un mandatario como Trump quien encarna una línea política de confrontación genera un cortocircuito emocional que empuja a los usuarios a rescatar los discursos más combativos de Diego para "equilibrar" la balanza simbólica.

POLÉMICA POR LA VISITA DE MESSI A TRUMP



La visita de los jugadores del Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, a la Casa Blanca para encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica en todo el mundo. Algunos sostienen que Messi podría haber… pic.twitter.com/nLVObCYenj — Víctor Hugo Morales (@VHMok) March 6, 2026

La sombra de Maradona frente a la retórica de Trump

Maradona se vuelve tendencia por la naturaleza del anfitrión. Donald Trump no es un presidente convencional para el mundo del fútbol; su retórica suele polarizar y su figura está intrínsecamente ligada a una visión nacionalista que, en el pasado, Diego criticó con dureza. El público utiliza la imagen de Maradona como un espejo de "lo que pudo haber sido": mientras Messi opta por la diplomacia y el silencio respetuoso, el recuerdo de Maradona ofrece la narrativa de la insurgencia, alimentando un debate eterno sobre si el deportista debe ser un embajador neutral o un actor político activo.

Muchos fanáticos en redes sociales han recordado con amargura que Maradona murió sin poder ingresar legalmente a los Estados Unidos, una restricción que el astro siempre atribuyó a sus convicciones ideológicas. Ver a Messi, el sucesor natural de su trono, siendo recibido con alfombra roja en el Salón Este, subraya una paradoja histórica que duele en ciertos sectores del fútbol argentino: el reconocimiento oficial que a uno le fue negado por su lengua, al otro le es concedido por su profesionalismo.

Donald Trump conversa con Lionel Messi mientras sostiene el balón conmemorativo del Inter Miami en la Casa Blanca. EFE

El fenómeno en redes sociales se alimenta del valor del contraste visual. La viralización de clips de Maradona insultando a figuras del poder de Washington frente a las fotos de un Messi sonriente y formal crea un contenido de alto impacto emocional. Maradona es tendencia porque, en momentos de alta tensión geopolítica, una parte de la audiencia busca en el deporte una validación de sus propias luchas, y donde Messi ofrece un apretón de manos institucional, Diego sigue ofreciendo, incluso desde el recuerdo, una declaración de guerra dialéctica que sigue vibrando en el ADN del hincha.

