gatos abandonados mucho lote
El hecho quedó captado en un video.EXPRESO

VIDEO | Denuncian abandono de gatitos en Mucho Lote 1, norte de Guayaquil

Un video denunció el abandono de varios gatitos. ProAnimal acudió al lugar y ahora busca una familia que los adopte

Un video difundido en redes sociales generó indignación y la reacción de la Dirección de Protección Animal del Municipio de Guayaquil, conocida como ProAnimal. En el audiovisual se denunciaba un acto de crueldad contra varios gatitos que fueron abandonados en Mucho Lote 1, en el norte de la ciudad.

En las imágenes se escucha la narración de que un hombre caminaba con una caja y luego lanzó a los pequeños gatos en la vía pública, dejándolos a su suerte.

“Un hombre caminando con una caja y lanzando gatitos. Es un acto cruel, irresponsable y sancionable”, se escucha en el audiovisual que circuló en redes sociales.

La difusión del video provocó la intervención del equipo de ProAnimal, que acudió al sector para verificar lo ocurrido y buscar a los animales.

Los gatitos fueron encontrados y están a salvo

Tras el operativo, la entidad municipal informó que los felinos fueron localizados y puestos a salvo gracias a la ayuda de residentes del sector.

De acuerdo con el informe oficial, una familia solidaria decidió resguardarlos temporalmente mientras reciben atención veterinaria.

“Desde ProAnimal ya tienen agendada su cita veterinaria gratuita”, informó la institución a través de un comunicado.

Además, señalaron que el siguiente paso es encontrar un hogar definitivo para los pequeños animales.

Las autoridades recordaron que el abandono de animales es considerado un acto de maltrato y puede ser sancionado, por lo que insistieron en la importancia de la tenencia responsable de mascotas.

Al respecto, la comunicadora y funcionaria de Pro Animal, Bianca Salame, recordó a EXPRESO que la ordenanza para la Protección, Tenencia y Control de la Fauna Urbana del cantón Guayaquil, en su Artículo 9, literal c, establece como acto prohibido abandonar animales en lugares públicos o privados o en la naturaleza, ya sea vivos o muertos.

"Esta conducta constituye una infracción muy grave, sancionada con multas de entre tres (3) y siete (7) salarios básicos unificados, además de 101 a 300 horas de servicio comunitario", acotó. 

