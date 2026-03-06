Granizada en Quito este viernes 6 de marzo: lo que se sabe

Las precipitaciones duraron cerca de dos horas complicando el transito en el centro y sur de la capital

Lluvia con granizo y tormentas eléctricas afectó la movilidad en el centro y sur de Quito.

La tarde de este viernes 6 de marzo, una intensa lluvia cayó sobre Quito y provocó emergencias por acumulación de agua, granizo y deslizamientos de tierra en varios sectores de la ciudad. El evento climático duró aproximadamente dos horas y generó complicaciones de movilidad en vías del centro y sur de la capital ecuatoriana.

Desde el sistema ECU911 se difundió un video donde se observaban calles con agua estancada que no logró desfogarse sobre la calzada. La saturación del sistema de drenaje dificultó el tránsito vehicular y obligó a los conductores a circular con precaución en diferentes zonas.

En el sector de Monjas, en el sur de Quito, se registró un deslizamiento de tierra que obligó al cierre parcial de la avenida Simón Bolívar. El deslave provocó la caída de un árbol que bloqueó completamente la vía en el sentido Quito–Mitad del Mundo, afectando la circulación vehicular.

🌧️ #Ahora | Las fuertes lluvias registradas esta tarde provocaron varias emergencias en diferentes lugares de la ciudad.



🧑‍🚒 Nuestro equipo se encuentra desplegado brindando ayuda a quien lo necesite.



👉🏻 Sectores afectados:



🔹 La Magdalena

🔹 Monjas

🔹 Av. Napo y Upano

🔹… pic.twitter.com/DsepR9EQtf — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 6, 2026

Medidas de contingencia ante las lluvias

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) activó un operativo para controlar el paso de autos y habilitar un contraflujo por el carril contrario. Las autoridades intentaron evitar un colapso total del tránsito mientras se realizaban labores de retiro de escombros y vegetación.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito llegó al lugar para atender la emergencia y comenzar los trabajos de limpieza en la zona afectada. El organismo informó que las lluvias provocaron varias emergencias en distintos puntos de la ciudad y que el equipo se desplegó para brindar ayuda.

“Las fuertes lluvias registradas esta tarde provocaron varias emergencias en diferentes lugares de la ciudad”, señalaron los bomberos en sus redes sociales. También añadieron: “Nuestro equipo se encuentra desplegado brindando ayuda a quien lo necesite”.

Vigilancia y zonas afectadas por el temporal en Quito

Las labores de respuesta se concentraron en distintos puntos de la ciudad tras la fuerte lluvia registrada en Quito, especialmente en sectores como:

La Magdalena

Monjas

Avenida Napo y Upano

La Recoleta

Avenida Simón Bolívar

Las lluvias intensas se enmarcan en un periodo de inestabilidad climática que ha generado alertas en la capital ecuatoriana, pues el agua acumulada en algunas calles evidenció la vulnerabilidad del sistema de drenaje urbano. El invierno, acompañado de tormentas eléctricas y caída de granizo, incrementa el riesgo de deslizamientos en zonas con taludes o fuertes pendientes.

