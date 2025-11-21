Lluvia, granizo y descargas eléctricas se registran en Quito este 21 de noviembre

Según el Inamhi, las condiciones climáticas se mantendrán así hasta el sábado 22 de noviembre

La tarde de este 21 de noviembre se registra una intensa lluvia en Quito.

La tarde de este viernes 21 de noviembre de 2025, en Quito se registró una intensa lluvia acompañada de granizo y tormentas eléctricas que se extendieron por varios sectores de la ciudad.

La escena se repite apenas un día después de otro episodio similar que dejó afectaciones, entre ellas el deslave en la parroquia de Píntag que dañó una tubería y obligó a suspender el servicio de agua en Alangasí, La Merced y Píntag.

Mientras cuadrillas municipales continúan trabajando en la zona afectada por el deslave, las nuevas precipitaciones mantienen la alerta a la ciudad, especialmente en áreas vulnerables a deslizamientos.

Hasta las 14:53, ni el ECU 911 ni los Bomberos han reportado sobre emergencias por la tormenta.

Inamhi advierte de más lluvias hasta el sábado

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que las condiciones climáticas se mantendrán así hasta el sábado 22 de noviembre en gran parte del país.

La Amazonía será la región con mayor intensidad, aunque la Sierra también registrará lluvias fuertes en provincias como Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.

En el resto del callejón interandino se prevén precipitaciones de nivel medio, sin descartar eventos puntuales de granizo y tormenta eléctrica.

El Inamhi pidió a la ciudadanía tomar precauciones debido a la posibilidad de acumulación de agua en calles y quebradas, así como deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de ladera. “Las condiciones atmosféricas podrían causar reducción de visibilidad”, advirtió la entidad meteorológica.

Los quipos de emergencia se mantienen en alerta ante posibles nuevas afectaciones provocadas por esta segunda jornada consecutiva de lluvias intensas en Quito.

