Inscripciones IESS voluntarios 2026: Pasos para afiliarse con el nuevo sueldo

El salario básico unificado subió a 482, por lo que la aportación mínima también es mayor. Conoce los detalles

El salario básico unificado (SBU) subió 12 dólares para el 2026, por lo que ahora será de 482 dólares mensuales. Ese valor no solo afecta a los trabajadores en dependencia, sino también que cambia los precios de multas, sanciones e incluso de las aportaciones voluntarias al IESS.

Hay que recordar que las personas que no están en relación de dependencia con una empresa también se pueden afiliar al IESS de forma voluntaria. Pero eso sí, el valor mínimo por el cual deben inscribirse es el de salario básico, es decir 482.

Eso quiere decir que si ya estabas afiliado voluntariamente, tu aportación mensual subirá. Hasta el año pasado era de $ 82,72 cada mes y con el aumento del SBU será de $ 84,83, es decir un alza de un poco más de dos dólares. Hay que recordar que el porcentaje que se entrega al IESS es del 17.60%.

Por lo que la diferencia no es mucha para quien ya venía afiliado desde el 2025. Mientras que para los nuevos afiliados es un valor significativo, pero que te asegura tener los beneficios del seguro social. Ahorro para la jubilación y salud tanto para el afiliado como para sus hijos, si es que los tuviere.

Para agregar a tu cónyuge se debe pagar un adicional de 3.41 % sobre el mismo valor del salario básico. Es decir, 16,44 dólares mensuales aparte de los 84,83 antes mencionados.

El procedimiento para afiliarse de manera voluntaria es en línea



Los pasos para realizar la afiliación voluntaria son:

Acceda a www.iess.gob.ec. Ingrese a Servicios en línea. Clic en Solicitar afiliación. Elija la modalidad: Voluntarios en Ecuador o Ecuatorianos en el exterior. Registre el número de la cédula de identidad y la fecha de nacimiento para la validación. A continuación, coloque la base de aportación, tomando en cuenta la base mínima de aportación que se muestra en la parte superior de la pantalla. Automáticamente, el sistema calculará el aporte mensual, según la base de aportación ingresada. Active, solo si está de acuerdo, el débito bancario para cobrar el aporte automáticamente. Finalmente dé clic en aceptar la afiliación y finalice el trámite.

Consejos prácticos

Una vez que concluya el proceso de afiliación voluntaria guarde una constancia escrita del proceso y verifique su estado en Historia Laboral. Revise también cada mes la fecha límite de pago para evitar recargos. Además, si cambia de ingresos, ajuste su base declarada para no sobredimensionar el aporte.

