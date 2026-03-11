Incendio de bus y vehículo volcado provocan emergencias viales en Quito

Unidades de emergencia realizaron labores de control del fuego y enfriamiento del bus

Un bus de transporte público se incendió en el sector de Pomasqui.

La mañana de este miércoles 11 de marzo de 2026 se registraron al menos dos emergencias de tránsito en el norte de Quito, que movilizaron a equipos de rescate y obligaron al cierre parcial de carriles en la avenida Simón Bolívar.

Te invitamos a leer: Cumbayá: trabajos en la Oswaldo Guayasamín se detienen por falta de asfalto

Bus se incendió en Pomasqui

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendió una emergencia por el incendio de un bus en la avenida Mango Inga, en el sector de Pomasqui, en el norte de la capital.

Deslizamiento en la av. Simón Bolívar de Quito provoca fuerte congestión vehicular Leer más

Según informó la institución, las unidades de emergencia realizaron labores de control del fuego y enfriamiento del vehículo para evitar que las llamas se propaguen.

En imágenes difundidas por los organismos de socorro se observa al bus de la cooperativa Guadalajara detenido en plena vía mientras los bomberos ejecutaban las tareas para extinguir el incendio.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni afectadas durante el incidente, confirmó el CBQ.

Debido a la emergencia, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dispuso el cierre del carril derecho y central de la extensión de la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur, mientras se atendía la situación.

Vehículo volcado en la Simón Bolívar

Horas antes, alrededor de las 05:40, el sistema de emergencias ECU 911 recibió una alerta sobre un vehículo volcado en la intersección de la avenida Simón Bolívar y la avenida General Rumiñahui, en el sector de Monjas.

🚒 #EmergenciasUIO | Esta mañana, atendimos una emergencia por un incendio vehicular en la Av. Mango Inga, sector de Pomasqui.



👨‍🚒 Nuestro equipo realizó labores de control del fuego y enfriamiento de un bus.



🚑 Afortunadamete no se registra personas afectadas.



📞 En caso de… pic.twitter.com/HuCS65IXhA — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 11, 2026

Tras la alerta, se coordinó la intervención con organismos de primera respuesta. En el lugar, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito reportó el cierre del carril de servicio de la avenida Simón Bolívar en sentido sur-norte para atender la emergencia.

RELACIONADAS Defensoría del Pueblo investiga el cobro de la tasa de basura en Quito

Las autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución y tomar rutas alternas mientras se normaliza la circulación en este importante eje vial de la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!