Emergencia por lluvias en Ecuador: 8 muertos y 25 ríos desbordados

En Bolívar, un deslizamiento de tierra sepultó a una persona de 62 años. La provincia con mayor número de afectados es Guayas

Las intensas lluvias que afectan a Ecuador provocaron la muerte de tres personas entre el lunes 9 de marzo y martes 10 de marzo del 2026.

Las intensas lluvias que afectan a Ecuador provocaron la muerte de tres personas entre el lunes 9 de marzo y martes 10 de marzo del 2026, con lo que el número de víctimas mortales asciende a ocho en lo que va de 2026, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El caso más reciente ocurrió este martes 10 de marzo en la provincia andina de Bolívar, donde un deslizamiento de tierra sepultó a una persona de 62 años. Equipos de rescate localizaron posteriormente el cuerpo sin vida.

La noche del lunes 9 de marzo también se reportaron dos muertes en las provincias de Imbabura, al norte del país, y Azuay, en el sur. En Imbabura, las fuertes precipitaciones provocaron el incremento repentino del caudal de una quebrada, que arrastró a dos personas. Una de ellas murió a causa de la fuerza de la corriente.

📍 #Guayas | Crnel. Marcelino Maridueña / parroquia Crnel. Marcelino Maridueña (San Carlos) / recintos Chanchan, Dos Pinos y Los Cacaos



Evento: Inundación



Situación Actual:

A causa de las lluvias registradas durante la noche y madrugada, se produjo el desbordamiento del río… — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) March 10, 2026

En Azuay, en cambio, personal de emergencia halló a una persona sin vida dentro de una vivienda que fue impactada por un deslizamiento de tierra. El temporal ha dejado hasta el momento 43.534 personas afectadas y 3.516 damnificadas, además de 79 viviendas y 17 puentes destruidos en distintas zonas del país.

La provincia con mayor número de afectados es Guayas, con 18.879 personas. Le siguen El Oro (5.821), Esmeraldas (5.244), Manabí (3.803), Los Ríos (3.790), Santa Elena (3.443), Loja (2.616) y Chimborazo (1.148).

Las precipitaciones también han causado el desbordamiento de 25 ríos Cortesía

Hasta el momento se han desbordado 25 ríos

De acuerdo con la SNGR, entre el 1 de enero y este martes se han registrado 1.541 eventos adversos asociados a lluvias, que han impactado a 189 cantones y 571 parroquias en todo el territorio nacional. Las precipitaciones también han causado el desbordamiento de 25 ríos, mientras que otros 30 mantienen una tendencia creciente en su caudal.

Ante este escenario, la entidad mantiene alerta amarilla en las provincias de Pastaza y Tungurahua. En alerta naranja están Cañar, Cotopaxi, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, además de Azuay, Bolívar, Chimborazo, El Oro, Imbabura, Manabí y Santa Elena. En alerta roja se encuentran Carchi, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Loja y Pichincha.

