“No merecemos estar sin agua, es inhumano”: el grito en Durán por la escasez

La falta de agua potable golpea a barrios enteros; vecinos incluso recurren a las lluvias para abastecerse

Tanqueros dotan de agua a los habitantes de la ciudadela Maldonado, en Durán.

Eran las 10:30 del martes 10 de marzo y Martha Rivas conversaba con varias vecinas de las calles Cuenca y Esmeraldas, en el centro de Durán. Indignadas, lamentaban que el tanquero con agua no había llegado a la zona desde hace dos días. “¿Hasta cuándo seguiremos así? Ya estamos cansados de no tener agua, de no saber si viene”, reclamaba a gritos la ciudadana.

Un minuto después, un tanquero apareció por la calle Cuenca. Residentes del sector y propietarios de negocios se apresuraron a sacar sus tanques de plástico a la vereda y llamaron al conductor para que se detuviera y pudiera abastecerlos con el líquido vital.

El ambiente se volvió tenso. Entre gritos desesperados, los vecinos pedían que algún funcionario del Municipio de Durán “dé la cara” ante la crisis de desabastecimiento de agua que vive el cantón desde hace dos semanas.

Y es que recién la noche del lunes 9, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, anunció que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad) declaró la emergencia institucional por los problemas con la dotación del líquido vital en el cantón desde hace 15 días.

Durán sin agua: ¿por qué la emergencia no fue declarada antes?

¿Pero por qué no antes? El funcionario señaló que, a pesar del déficit hídrico, la situación “podía ser controlada mediante el mantenimiento permanente de los pozos, el cuidado de la línea de conducción, válvulas disipadoras que contengan los golpes de ariete y trabajos eléctricos en cada estación”.

No obstante, explicó Chonillo, “las últimas reparaciones realizadas en la tubería han permitido constatar un desgaste considerable en varios tramos”, por lo que el corte de agua se mantendrá.

En las calles, la ciudadanía está harta de las excusas. Lucía Molestina dudaba en abrir su local de venta de almuerzos este martes 10 de marzo. La semana pasada, dijo, registró pérdidas que superan los 300 dólares diarios por no tener agua potable y no poder atender a sus clientes.

Esperaba llenar ocho tanques para intentar abrir su negocio durante el resto del día. “Un dólar, un dólar nomás”, decía el conductor del tanquero. Era el precio para llenar cada recipiente de gran tamaño.

En Durán, vecinos recogieron el agua de la lluvia para abastecerse

El problema se extiende a diversos sectores de Durán. En Los Helechos, los vecinos incluso recolectaron el agua de la fuerte lluvia que cayó la noche del lunes, para usarla. Fue el caso de Yaridsa Loor.

Ella colocó baldes y tanques en medio de la calle para abastecerse. La mañana del martes 10, lavaba las prendas de vestir de su familia con lo que obtuvo tras la intensa precipitación. “Para cocinar y bañarnos tenemos que comprar hasta cinco botellones por día, porque tenemos niños chiquitos. Cada uno nos cuesta $1,25”, explicó la ciudadana.

Loor indicó que este martes 10 estaba previsto que el suministro de agua potable fuera restablecido en Los Helechos desde las 07:00 hasta las 11:00. Sin embargo, el líquido vital llegó por tuberías a las 06:00, pero en malas condiciones y solo por 30 minutos, denunció.

A las 11:00, ella aún guardaba restos del agua en un tanque. El líquido tenía un tono verdoso, con sedimentos y mal olor. “Es lodo, está hedionda el agua, está espumosa. Y los tanqueros del Municipio que vinieron ayer (lunes) no nos dieron agua a todos. Solo dan al que tiene cisterna y te dan tres minutos por persona”, dijo Loor.

En Los Helechos, el agua llegó con turbiedad la mañana de este martes 10 de marzo. Gerardo Menoscal

En la cooperativa El Bosque, Mariuxi Medina señaló que ha pagado 30 dólares para que los tanqueros llenen con agua la cisterna de su vivienda. Eso le ha servido en los últimos 10 días.

“Supuestamente iba a venir el agua esta mañana, pero no ha caído nada. Y no sé si volver a pagar los 30 dólares o esperar a que llegue. Ya pasó un tanquero hace cinco minutos y no le pedí porque tengo esa duda de si vendrá o no el agua”, manifestó la ciudadana.

Cobros de planillas de agua en Durán a pesar del deficiente servicio

Tomás Alarcón, adulto mayor que vive en el centro de Durán, explicó que este martes 10 canceló la planilla del mes, porque llegó personal de Emapad a advertirle con una orden de corte.

“Pagué 12,90 dólares. Ellos vinieron a amenazar que iban a cortarme el servicio si no pagaba, a pesar de todo lo que hemos sufrido desde hace dos semanas. ¿Es justo que me amenacen así? ¿Es justo? No merecemos estar sin agua, es inhumano. Pero para cobrar por su pésimo servicio no tienen ningún problema”, reclamó Alarcón.

EXPRESO se contactó este martes 10 de marzo con el Departamento de Comunicación de Emapad para hablar con algún funcionario sobre la crisis por el desabastecimiento de agua potable en Durán. Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

