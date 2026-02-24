Buses dejan de ingresar a la Terminal de Durán por mal estado vial

La Unión de Cooperativas suspende el acceso de buses al recinto y recuerda la crisis administrativa reportada en el año 2024

La Unión de Cooperativas de Transporte del Guayas suspendió el ingreso de sus unidades a la Terminal Terrestre Luis Rodas Toral en Durán este 24 de febrero de 2026. La medida de carácter indefinido responde al severo deterioro de las vías de acceso y de la calzada interna, una situación que, según las evaluaciones del gremio, genera constantes daños mecánicos y vulnera la seguridad de los usuarios y conductores que transitan por la infraestructura.

Una medida que recuerda las quejas del pasado

Esta paralización operativa reactiva el historial de deficiencias estructurales que arrastra la administración privada del lugar . El 28 de febrero de 2024, la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio clausuró este mismo establecimiento tras constatar irregularidades en el sistema contra incendios y la falta de permisos en los corredores comerciales. El alcalde Luis Chonillo, cuando aún hacía apariciones públicas, también denunció mal estado de las vías.

En aquel periodo, la reapertura se ejecutó casi un mes después bajo advertencias estrictas sobre la falta de garantías para la ciudadanía.

Aguiñaga responde al Gobierno tras responsabilizar a los GAD por estragos invernales Leer más

Respuesta del Municipio de Durán

Ante la actual decisión del gremio de transportistas, la Dirección de Comunicación del Municipio de Durán indicó a EXPRESO que las arterias viales periféricas se mantienen operativas.

La entidad precisó que el mantenimiento de la carpeta asfáltica y la infraestructura en la zona de circulación interna es competencia exclusiva de la concesionaria privada (Perverkauf S.A)., limitando el rango de acción directa del cabildo sobre los baches que hoy impiden el servicio.

La fragmentación de responsabilidades entre el gobierno local y la empresa administradora mantiene a los ciudadanos como los principales perjudicados, quienes ahora deben realizar transbordos en los exteriores.

Al cierre de este reportaje, no hay un pronunciamiento público por parte de la empresa administradora del Terminal.

Durante el conflicto de 2024, el alcalde Luis Chonillo reveló que terminar el contrato de manejo con el operador privado le costaría al cantón 29 millones de dólares, lo que forzó a la ciudad a coexistir con una concesión que el propio burgomaestre catalogó de insegura. "La acatamos por cumplimiento legal. Sin embargo, esta empresa no cumple con los requisitos necesarios", advirtió Chonillo en su momento al tener que retirar los sellos de clausura.

El documento emitido por el gremio garantiza el respaldo institucional a los conductores frente a posibles citaciones de agentes de tránsito, anticipando fricciones operativas en los controles de las vías exteriores que ahora absorben la carga vehicular. Este Diario buscó a la vocería de la Policía Nacional (quienes dirigen el tránsito en la ciudad), y está a la espera de una respuesta sobre el contingente ante esta situación.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!