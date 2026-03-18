Transporte en Quito: conoce las 45 rutas que cambian recorridos y frecuencias
Quito ajusta 45 rutas de transporte público para mejorar conexión con barrios y Metro
La capital avanza en la reestructuración de rutas y frecuencias del transporte público con el objetivo de mejorar la conexión de barrios y parroquias con los principales sistemas de movilidad de la ciudad.
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En total, 45 rutas han sido extendidas o modificadas, incluyendo ajustes en sus frecuencias. Esta reorganización busca recorridos más directos, mayor cobertura territorial y acceso eficiente a estaciones de transporte masivo.
La implementación se realiza a través de siete programas territoriales, que incluyen:
- Corredor Sur Occidental
- Corredor Central Norte
- Valle de Los Chillos
- Programa Norte
- Programa Sur
- Centro de Quito
- Rutas transversales de conexión con el Metro
Mejoras por sector
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Norte de Quito: Sectores como Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo fortalecen su conexión con la estación El Labrador, integrándose con el Metro y los corredores municipales.
Valle de Los Chillos: Nuevas rutas conectan la zona con el centro de Quito, enlazando con la estación San Francisco del Metro, facilitando el acceso al sistema integrado de movilidad.
Sur de la ciudad: Se intervienen once rutas para ampliar cobertura y mejorar la conexión con el Terminal Quitumbe. Se habilita además la ruta Lloa – Quitumbe, que conecta esta parroquia rural con la red urbana.
Beneficios para los usuarios
Según estimaciones municipales, estas mejoras beneficiarán a más de 441.759 usuarios del transporte público en distintos sectores del Distrito Metropolitano:
- Corredor Sur Occidental: 28.009 usuarios
- Valle de Los Chillos: 76.214 usuarios
- Corredor Central Norte: 16.035 usuarios
- Programa Norte: 98.132 usuarios
- Programa Sur: 66.108 usuarios
- Rutas Transversales: 137.798 usuarios
- Centro Histórico: 19.463 usuarios
El proceso también contempla ajustes en el Centro Histórico, donde cuatro rutas entraron en fase de preoperación. Durante este periodo se evalúan recorridos, frecuencias y tiempos de viaje en condiciones reales, mientras equipos técnicos recogen observaciones de los usuarios para ajustar el servicio antes de su operación definitiva.