Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

rutas y frecuencias en Quito
La Secretaría de Movilidad, continúa con la reestructuración de rutas y frecuencias que busca mejorar la conexión de barrios en Quito.ARCHIVO

Transporte en Quito: conoce las 45 rutas que cambian recorridos y frecuencias

Quito ajusta 45 rutas de transporte público para mejorar conexión con barrios y Metro

La capital avanza en la reestructuración de rutas y frecuencias del transporte público con el objetivo de mejorar la conexión de barrios y parroquias con los principales sistemas de movilidad de la ciudad.

Le puede interesar: Operativo en Quito: rescatan a menores y encuentran un fallecido en centro ilegal

En total, 45 rutas han sido extendidas o modificadas, incluyendo ajustes en sus frecuencias. Esta reorganización busca recorridos más directos, mayor cobertura territorial y acceso eficiente a estaciones de transporte masivo.

La implementación se realiza a través de siete programas territoriales, que incluyen:

  • Corredor Sur Occidental

  • Corredor Central Norte

  • Valle de Los Chillos

  • Programa Norte

  • Programa Sur

  • Centro de Quito

  • Rutas transversales de conexión con el Metro

Mejoras por sector

SESION CONCEJO METROP (12890912)

Contraloría investiga convenio de movilidad en Quito, según concejal

Leer más

Norte de Quito: Sectores como Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo fortalecen su conexión con la estación El Labrador, integrándose con el Metro y los corredores municipales.

Valle de Los Chillos: Nuevas rutas conectan la zona con el centro de Quito, enlazando con la estación San Francisco del Metro, facilitando el acceso al sistema integrado de movilidad.

Sur de la ciudad: Se intervienen once rutas para ampliar cobertura y mejorar la conexión con el Terminal Quitumbe. Se habilita además la ruta Lloa – Quitumbe, que conecta esta parroquia rural con la red urbana.

Beneficios para los usuarios

Según estimaciones municipales, estas mejoras beneficiarán a más de 441.759 usuarios del transporte público en distintos sectores del Distrito Metropolitano:

  • Corredor Sur Occidental: 28.009 usuarios

  • Valle de Los Chillos: 76.214 usuarios

  • Corredor Central Norte: 16.035 usuarios

  • Programa Norte: 98.132 usuarios

  • Programa Sur: 66.108 usuarios

  • Rutas Transversales: 137.798 usuarios

  • Centro Histórico: 19.463 usuarios
RELACIONADAS

El proceso también contempla ajustes en el Centro Histórico, donde cuatro rutas entraron en fase de preoperación. Durante este periodo se evalúan recorridos, frecuencias y tiempos de viaje en condiciones reales, mientras equipos técnicos recogen observaciones de los usuarios para ajustar el servicio antes de su operación definitiva.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Transporte en Quito: conoce las 45 rutas que cambian recorridos y frecuencias

  2. Acuerdo con EE. UU. redefine el acceso a medicamentos, pero no suple a Colombia

  3. Capturan a alias Wiwi, cabecilla de facción Los Choneros en Guayaquil

  4. Operativo en Quito: rescatan a menores y encuentran un fallecido en centro ilegal

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 18 de marzo de 2026

LO MÁS VISTO

  1. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

  2. Allanamientos en Ecuador: juristas advierten desvío de la figura legal

  3. Préstamos Quirografarios IESS 2026: Cómo solicitar el crédito con la nueva tasa

  4. Stefano Ferretti: "En Ambiensa hemos logrado construir 22 casas por día"

  5. ¿Qué documentación adicional se necesita para solicitar la devolución del IVA?

Te recomendamos