Transporte en Quito: conoce las 45 rutas que cambian recorridos y frecuencias

Quito ajusta 45 rutas de transporte público para mejorar conexión con barrios y Metro

La Secretaría de Movilidad, continúa con la reestructuración de rutas y frecuencias que busca mejorar la conexión de barrios en Quito.

La capital avanza en la reestructuración de rutas y frecuencias del transporte público con el objetivo de mejorar la conexión de barrios y parroquias con los principales sistemas de movilidad de la ciudad.

Le puede interesar: Operativo en Quito: rescatan a menores y encuentran un fallecido en centro ilegal

En total, 45 rutas han sido extendidas o modificadas, incluyendo ajustes en sus frecuencias. Esta reorganización busca recorridos más directos, mayor cobertura territorial y acceso eficiente a estaciones de transporte masivo.

La implementación se realiza a través de siete programas territoriales, que incluyen:

Corredor Sur Occidental

Corredor Central Norte

Valle de Los Chillos

Programa Norte

Programa Sur

Centro de Quito

Rutas transversales de conexión con el Metro

Mejoras por sector

Contraloría investiga convenio de movilidad en Quito, según concejal Leer más

Norte de Quito: Sectores como Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo fortalecen su conexión con la estación El Labrador, integrándose con el Metro y los corredores municipales.

Valle de Los Chillos: Nuevas rutas conectan la zona con el centro de Quito, enlazando con la estación San Francisco del Metro, facilitando el acceso al sistema integrado de movilidad.

Sur de la ciudad: Se intervienen once rutas para ampliar cobertura y mejorar la conexión con el Terminal Quitumbe. Se habilita además la ruta Lloa – Quitumbe, que conecta esta parroquia rural con la red urbana.

Beneficios para los usuarios

Según estimaciones municipales, estas mejoras beneficiarán a más de 441.759 usuarios del transporte público en distintos sectores del Distrito Metropolitano:

Corredor Sur Occidental: 28.009 usuarios

Valle de Los Chillos: 76.214 usuarios

Corredor Central Norte: 16.035 usuarios

Programa Norte: 98.132 usuarios

Programa Sur: 66.108 usuarios

Rutas Transversales: 137.798 usuarios

Centro Histórico: 19.463 usuarios

El proceso también contempla ajustes en el Centro Histórico, donde cuatro rutas entraron en fase de preoperación. Durante este periodo se evalúan recorridos, frecuencias y tiempos de viaje en condiciones reales, mientras equipos técnicos recogen observaciones de los usuarios para ajustar el servicio antes de su operación definitiva.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.