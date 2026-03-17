Contraloría investiga convenio de movilidad en Quito, según concejal

El concejal Andrés Campaña denuncia que la Contraloría ya audita un convenio fallido por $2,7 millones no devueltos en Quito.

El concejal Andrés Campaña impulsa una investigación por recursos no devueltos en Quito.

El concejal de Andrés Campaña informó que la Contraloría General del Estado inició un examen especial sobre un convenio entre la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y UNOPS, que contemplaba tres obras clave para la movilidad en el norte de Quito, pero que nunca se ejecutaron.

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Obras prometidas que nunca se construyeron

Según Campaña, el acuerdo, firmado en diciembre de 2024, incluía una inversión de 33 millones de dólares para desarrollar tres proyectos estratégicos:

Un paso deprimido en la avenida Mariscal Sucre

Un paso elevado en la avenida Rumihurco

La rehabilitación de la Panamericana Norte

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Sin embargo, Campaña menciona que ninguna de estas obras se concretó durante 2025, pese a que los recursos fueron entregados.

La polémica: ¿Dónde están los $2,7 millones?

Campaña detalla que el convenio fue terminado unilateralmente en abril de 2025 por la Epmmop. Posteriormente, en agosto de ese mismo año, UNOPS realizó un reembolso parcial. De los 33 millones transferidos, se devolvieron 30,3 millones, dejando un faltante de 2,7 millones de dólares.

“La gran pregunta que todos tenemos es dónde están los 2,7 millones de dólares”, cuestionó el concejal, quien insiste en que no hubo ejecución de obras que justifique la retención de esos recursos.

Investigación en marcha y posibles responsabilidades

Campaña confirmó que solicitó el examen especial en enero de 2026 y que recientemente la Contraloría notificó el inicio del proceso de auditoría.

El edil señaló que este caso forma parte de un patrón que ha venido denunciando desde 2024, relacionado con presuntas irregularidades en contratación pública.

Entre los antecedentes mencionó la compra de 60 trolebuses, que ya cuenta con un informe de la Contraloría que determinó:

Responsabilidades administrativas

Multas

Responsabilidades civiles

Indicios de responsabilidad penal

Pedido de explicaciones en el Concejo Metropolitano

El concejal también ha solicitado la comparecencia del gerente de la Epmmop ante el Concejo Metropolitano de Quito, con el objetivo de esclarecer: Las razones de la terminación del convenio, el destino de los 2,7 millones retenidos y el futuro de las obras de movilidad pendientes.

A pedido mío, la Contraloría ya inició un examen especial del convenio entre @ObrasQuito y UNOPS para tres proyectos de movilidad en el norte de Quito:



• un paso deprimido en la Mariscal Sucre

• un paso elevado en la Rumihurco

• la rehabilitación de la Panamericana norte… pic.twitter.com/VGpvw0yKhD — Andrés Campaña (@campanaUIO) March 16, 2026

Según Campaña, aunque el tema no ha sido tratado en el pleno por falta de votos, continuará impulsando acciones de fiscalización.

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