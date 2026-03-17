Quito actualizará su catastro tras sanción de la Superintendencia de Ordenamiento

La SOT sancionó al Municipio de Quito con una multa de 15.795 dólares

El Municipio incumplió en la entrega y actualización de información al sistema de catastro.

El alcalde, Pabel Muñoz, anunció este 17 de marzo de 2026 que impulsará una actualización integral del catastro de la ciudad, tras la sanción impuesta por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) por incumplimientos en la entrega y actualización de información al sistema nacional.

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En rueda de prensa, Muñoz reconoció la necesidad de corregir las fallas detectadas y aseguró que se realizará una indagación profunda sobre el estado del catastro municipal.

Un vehículo y una moto se impactaron en la av. Velasco Ibarra Leer más

Según explicó, este problema no es exclusivo de Quito, sino que afecta a varios Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en el país, ninguno de los cuales tendría su base catastral completamente actualizada.

Muñoz recordó que, tras el terremoto de 2016, debió ejecutarse una actualización más rigurosa de la información territorial, lo que no se concretó.

En este contexto, adelantó que el Municipio mantiene conversaciones con el Instituto Geográfico Militar, entidad rectora de la cartografía nacional, para que brinde el soporte técnico necesario en este proceso. “Preferimos hacerlo con ellos antes que contratar servicios externos”, señaló.

Como parte de las acciones previstas, el alcalde indicó que buscará mantener una reunión con la SOT y establecer mesas de trabajo conjuntas para superar las observaciones.

Pedido que fue negado en el Concejo

Desde el Concejo Metropolitano, el edil Andrés Campaña solicitó modificar el orden del día para abordar la situación del catastro y pidió la comparecencia del Secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial.

Su intención era que se informe sobre el estado actual del sistema, las fallas detectadas, el plan de contingencia y los detalles de la sanción. No obstante, la moción no obtuvo los votos necesarios. Pese a ello, Muñoz aseguró que el tema ser abordará con la SOT y en mesas de trabajo.

El catastro de Quito está fallando y los ciudadanos están pagando las consecuencias



Errores en trámites.



Errores en impuestos.



Ahora, incluso, una sanción de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.



Por eso he pedido que el Secretario de… pic.twitter.com/6qSkHfB0Gb — Andrés Campaña (@campanaUIO) March 16, 2026

¿Por qué se sancionó al GAD-DMQ

De acuerdo con el informe técnico y jurídico de la SOT, el Municipio de Quito incurrió en una infracción grave al no cumplir con la actualización y el envío completo de datos al Catastro Nacional Integrado Georreferenciado. El análisis determinó que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito incumple el 18,75 % de los parámetros técnicos establecidos en la normativa nacional.

Entre las principales observaciones constan la omisión de 21 parámetros en las bases catastrales, la falta de implementación del sistema SIGCAL, con 11 parámetros no verificados, y una inconsistencia en la estructura de la clave catastral.

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Ante este escenario, el Municipio apunta a una actualización integral del sistema como medida para subsanar las deficiencias y evitar nuevas sanciones, en medio de cuestionamientos sobre la gestión de la información territorial en la capital.

No obstante, la revisión también determinó que el Municipio sí cumple con otros aspectos técnicos, como la exactitud posicional de la información, el sistema de referencia utilizado, la remisión periódica de datos y los procesos de valorización catastral.

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