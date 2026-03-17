Pabel Muñoz se solidariza con alcalde de Cuenca tras allanamiento en su vivienda

El alcalde, Pabel Muñoz, se refirió al tema este 17 de marzo de 2026.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó su solidaridad con su homólogo de Cuenca, Cristian Zamora, tras el allanamiento ejecutado en la vivienda del burgomaestre azuayo en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Te invitamos a leer: Cierran hostal en Quito usada para fiestas de médicos y estudiantes

La mañana de este 17 de marzo de 2026, Zamora informó que agentes ingresaron a su domicilio como parte de una acción que calificó como “un gran show” y “una ridiculez”.

Cristian Zamora es investigado por presunto enriquecimiento ilícito Leer más

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una investigación previa, motivada por movimientos económicos de una empresa familiar del alcalde que, en un periodo de cinco años, ascenderían a 80.000 dólares y que no tendrían la debida justificación.

"Hostigamiento a gobiernos locales"

Frente a estos hechos, Muñoz cuestionó el procedimiento aplicado por las autoridades, en particular el hecho de que el allanamiento se haya realizado en el domicilio del alcalde cuencano. “

¿Lo que se busca tiene que estar en la oficina o en la casa?”, planteó el alcalde, al sugerir que diligencias de este tipo podrían ejecutarse sin afectar el entorno familiar.

El alcalde de Quito también comparó este caso con lo ocurrido anteriormente con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuando, según recordó, se realizaron operativos en horas de la madrugada en su domicilio, lo que generó afectaciones a su familia. A criterio de Muñoz, este tipo de acciones podrían efectuarse en horarios diurnos y en espacios institucionales.

RELACIONADAS Luisa González responde a Noboa por acusaciones sobre viaje a Colombia

“Debemos tener una democracia que se fortalezca, no que se debilite”, enfatizó Muñoz, quien además hizo un llamado a preservar la credibilidad de las instituciones y evitar lo que calificó como un “hostigamiento constante” hacia autoridades locales. En ese sentido, se preguntó si los alcaldes han sido históricamente objeto de investigaciones o si se trata de una tendencia reciente.

Finalmente, reiteró su respaldo a Zamora y, especialmente, a su familia, a la que consideró como la más afectada por este tipo de procedimientos. “Mi solidaridad con la familia del alcalde de Cuenca”, concluyó.