Cristian Zamora habría sido allanado por una investigación fiscal

La vivienda del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, habría sido allanada la madrugada.

La vivienda del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, habría sido allanada la madrugada de este martes, 17 de marzo. A través de sus redes sociales, Zamora informó que aproximadamente a las 02:00 la Policía habría ingresado a su vivienda en busca de indicios por una investigación relacionada a las actividades de su empresa familiar antes de ser alcalde de la ciudad.

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Qué pasó con el alcalde de Cuenca

"Quiero contarles lo risible de la situación. Todos saben lo que está pasando en el país", comentó a la vez que detalló que la policía se habría llevado como evidencias dos computadoras, un teléfono celular, varias USB, y dos documentos.

Según el burgomaestre la orden de allanamiento se da debido a los movimientos económicos de la empresa familiar que tiene en un periodo de cinco años por un valor de 80.000 dólares que no contaría con la debida justificación.

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Además, detalló que la investigación gira en torno a tres movimientos económicos puntuales: devolución de sueldos mal pagados a trabajadores, préstamos familiares recibidos y por depósitos realizados de parte del padre del burgomaestre.

"El país está viviendo momentos que creo deben hacernos despertar a todos", sostuvo Zamora en medio de su intervención. Así puntualizó que está situación se trataría de una persecución política que se venía tramando desde hace varias semanas y que en este contexto se habría creado una campaña mediática a través de redes en la que le señalaban como integrante de bandas delictivas o en acciones ilícitas como prostitución, trata de personas, extensiones y otras.

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Desde la Fiscalía General del Estado aún no se ha informado detalles de esta acción investigativa en contra de la primera autoridad de Cuenca.

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