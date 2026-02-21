Judicatura solicita al Consejo de Participación un reemplazo para Mario Godoy

El proceso para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura entra en una etapa clave. Tras la censura política de Mario Godoy Naranjo, el organismo notificó formalmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que ponga en marcha el mecanismo que permita cubrir la vacante correspondiente a la delegación de la Corte Nacional de Justicia. Todo esto debido a la inhabilitación que extrañamente el Ministerio de Trabajo levantó sobre la vocal sumplente Alexandra Villacís.

La petición se sustenta en el artículo 12 del reglamento de selección, que ordena activar el procedimiento cuando se produce la ausencia definitiva de un vocal principal o suplente. En este caso, el criterio de la Judicatura es que la renuncia de Godoy y su posterior censura por parte de la Asamblea Nacional dejaron libre el espacio que representa a la Corte Nacional dentro del pleno de la Judicatura.

Terna desde la Corte Nacional de Justicia

Una vez que el CPCCS conozca oficialmente la renuncia y la destitución, solicitará al presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, el envío de una terna. El titular de la CNJ dispone de diez días para remitir los nombres, aunque el presidente de la República, Daniel Noboa demoró seis meses para enviar su primera terna de la que quedó como vocal Damián Larco, actual presidente encargado de la Judicatura.

El funcionario que resulte electo completará el periodo 2025-2031, que comenzó hace apenas seis meses.

El CPCCS también abrirá la convocatoria para integrar una veeduría ciudadana. Este grupo supervisará, en teoría, la transparencia del concurso. De forma paralela, una comisión técnica conformada por asesores de los siete consejeros revisará las hojas de vida y verificará que los postulantes no tengan impedimentos legales.

Salida de Godoy

Mario Godoy presentó su renuncia el 18 de febrero, horas antes de que el pleno legislativo tratara el juicio político impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana. La Asamblea resolvió censurarlo y destituirlo por “inoperancia manifiesta” con 148 votos. Dicha censura implica inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos años.

José Suing (izquierda) fue el presidente encargado de la CNJ que puso en la terna a Mario Godoy; Marco Rodríguez (derecha) será quién coloque al siguiente presidente de la Judicatura. CORTESIA: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Otro proceso abierto

El CPCCS también tramita la designación de un vocal suplente. La vacante surgió luego de que la Judicatura y el Ministerio del Trabajo aplicaran una inhabilidad contra Alexandra Villacís Parada por una supuesta deuda al Servicio de Rentas Internas (SRI), pero que Villacís ha negado y ha presentado el certificado emitido por el mismo organismo que detalla que no tiene valores pendientes.

Para esa plaza, Marco Rodríguez, presidente encargado de la Corte Nacional, remitió una terna integrada por la los jueces Mercedes Caicedo y Óscar Chamorro y la funcionaria de gobierno María Morejón; esta última coincidencialmente preparó su carpeta un día antes de que el CPCCS hiciera el pedido oficial de la terna.

Composición actual

Mientras se concreta la designación del nuevo representante de la Corte Nacional, la presidencia del Consejo de la Judicatura recae en Damián Larco, delegado del presidente de la República, Daniel Noboa.

El pleno del organismo cuenta con cinco vocales principales designados por distintas funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Fiscalía General, Defensoría Pública y Corte Nacional de Justicia. Esta última permanece sin representante hasta que concluya el procedimiento de selección.

