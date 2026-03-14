Triple A: Defensa de Álvarez formalizará pedido de traslado a Quito o Latacunga

En la audiencia de este 14 de marzo no hubo un pronunciamiento sobre pedido. El objetivo es la comparecencia presencial

El segundo día de la audiencia de juzgamiento en el caso Triple A se desarrolló este 14 de marzo de 2026.

La defensa de Aquiles Álvarez insistirá en el traslado del alcalde de Guayaquil a un centro penitenciario en Quito o Latacunga. La mañana de este 14 de marzo de 2026, Ramiro García realizó el pedido al inicio de los alegatos de apertura. Sin embargo, el Tribunal a cargo del caso Triple A no dio paso a la solicitud durante esta jornada y se espera una respuesta.

(NO TE PIERDAS: ¿Por qué no asistió la abogada de Aquiles Álvarez a su tercera imputación?)

García, al término del segundo día de juzgamiento, se refirió a ese planteamiento. “Todavía no se ha pronunciado sobre ese tema. Dijo que se tomará nota y se resolverá. Vamos a presentar todas las alegaciones por escrito”, indicó el abogado.

El objetivo de la petición es que la defensa de la autoridad de Guayaquil pueda ejercerse adecuadamente. El abogado de Álvarez señaló que la propia audiencia de este día evidenció los problemas que enfrentan para cumplir con ese propósito.

Caso Goleada: se aplaza la audiencia sobre prisión preventiva de Aquiles Álvarez Leer más

Inicio de los alegatos de las defensas

Después de un receso para que las defensas se comuniquen con los procesados, el Tribunal no se pronunció sobre el pedido de García. Indicó que tomaría nota para resolverlo más adelante. Tras ello, se reinstaló la diligencia en la que los abogados expusieron lo que intentarán demostrar durante el proceso.

En el caso de Álvarez, Ramiro García argumentó que “la cadena de comercialización de combustible es controlada de principio a fin. No hay una sola transacción específica a la que se pueda calificar como ilícita”, señaló la defensa.

Además, durante su intervención, el abogado del alcalde de Guayaquil sostuvo que demostrará que Álvarez actuó dentro del riesgo permitido y conforme a derecho. También afirmó que, además de no existir evidencia de una transacción ilícita, tampoco hay elementos para imputarlo objetivamente.

Una audiencia suspendida

Tras el receso, el Tribunal también anunció que la audiencia prevista para el domingo 15 de marzo se suspendería. Según García, la medida se adoptó debido a los problemas para ejercer la defensa. De esta forma, la próxima audiencia —en la que empezará la actuación de la prueba— se realizará el 21 de marzo de 2026.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, permanece detenido bajo prisión preventiva en la cárcel del Encuentro. Cortesía

Sobre la cárcel El Encuentro

Cabe recordar que el alcalde de Guayaquil, con base en un informe reservado, fue trasladado a la cárcel El Encuentro, en Santa Elena. Esta decisión ha sido cuestionada por la defensa del burgomaestre. Este 14 de marzo de 2026, García se refirió a ese centro penitenciario como un “campo de concentración”.

“He logrado estar dos veces con él. Son condiciones muy duras. Más que una cárcel, el Encuentro es un campo de concentración donde se hacinan seres humanos en microceldas”, señaló el abogado defensor.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!