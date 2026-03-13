Audiencia contra Álvarez por uso del grillete se reprograma para el 16 de marzo

El alcalde Aquiles Álvarez podría recibir de 1 a 3 años de prisión si se comprueba el incumplimiento de Decisiones Legítimas

Referencial. El alcalde Aquiles Álvarez se encuentra recluido en la cárcel del Encuentro

La tarde de este viernes 13 de marzo se sumó un nuevo capítulo a la situación que vive el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, recluido en la cárcel del Encuentro por varios procesos judiciales en su contra.

Suspenden audiencia por presunto incumplimiento de Decisiones Legítimas

La audiencia en la que se debía formular cargos contra el alcalde de Aquiles Álvarez por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, relacionado con el supuesto mal uso del grillete electrónico, fue suspendida este viernes 13 de marzo.

La diligencia judicial no pudo instalarse y quedó reprogramada para los próximos días, en un proceso que podría agravar la situación legal del funcionario.

Según informó la Fiscalía General del Estado, la audiencia no se desarrolló debido a la ausencia de la defensa técnica del alcalde. Ante esta situación, el magistrado dispuso una sanción económica equivalente a tres salarios básicos unificados para la abogada defensora y fijó una nueva fecha para la instalación de la diligencia: el lunes 16 de marzo a partir de las 13:00.

#ATENCIÓN | #Guayas: debido a que la defensa técnica de Aquiles Á. no se presentó, no se instala la audiencia de formulación de cargos por presunto incumplimiento de #DecisionesLegítimas de autoridad competente. pic.twitter.com/fk4q6spgzq — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 13, 2026

¿De qué se lo acusa a Aquiles Álvarez en este nuevo caso?

El proceso se enmarca en una investigación por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, una infracción tipificada en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.

Aquiles Álvarez aparece rapado en audiencia de Caso Goleada Leer más

Este delito contempla sanciones de uno a tres años de prisión para quienes desacaten órdenes o disposiciones emitidas por una autoridad judicial.

La investigación se originó a partir de reportes técnicos sobre el dispositivo de vigilancia electrónica que el alcalde debía portar como parte de las medidas cautelares dictadas en procesos judiciales anteriores.

Informes elaborados por Criminalística y por el sistema penitenciario habrían detectado alteraciones en el equipo, entre ellas la extracción de tornillos del mecanismo de seguridad y la colocación de cinta aislante.

De acuerdo con los reportes, el grillete también fue encontrado fuera del alcance del procesado, en el suelo de una habitación, lo que fue registrado por las autoridades como un posible incumplimiento de las condiciones establecidas por la justicia.

Álvarez se encuentra en audiencia de apelación por el Caso Goleada. API

Caso Goleada se mantiene sin respuestas definitivas

Mientras esta causa avanza, el alcalde también enfrenta procesos judiciales dentro del denominado Caso Goleada, donde se investiga un presunto esquema de delincuencia organizada vinculado a lavado de activos y defraudación tributaria.

RELACIONADAS Abogado de Álvarez solicita cambiar prisión preventiva por presentaciones periódicas

Durante esa diligencia, la defensa solicitó al tribunal que se revoque la prisión preventiva dictada el pasado 11 de febrero y que se disponga en su lugar la presentación periódica ante las autoridades.

Sin embargo, tras escuchar los argumentos de las partes, el Tribunal decidió suspender la audiencia y anunció que convocará a una nueva sesión para comunicar su resolución sobre el pedido.

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