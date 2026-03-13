Aquiles Álvarez aparece rapado en audiencia de Caso Goleada

El alcalde de Guayaquil se hizo presente vía telemática en su tercer intento de apelación a la prisión preventiva

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se mostró por primera vez sin cabello tras su ingreso a la cárcel del Encuentro. De forma telemática entró a la audiencia del Caso Goleada dónde se trata su tercer intento de apelación a la prisión preventiva.

Ahí Álvarez apareció rapado en una imagen que se hizo viral de forma inmediata. Hay que recordar que a todos los presos que ingresan a ese reclusorio les cortan el cabello a ras y Álvarez no fue la excepción. También se lo vio luciendo el traje naranja que todos los reos portan.

Defensa de Álvarez cuestiona condiciones de reclusión

La diligencia judicial inició con un fuerte cuestionamiento por parte de su equipo legal. La defensa del funcionario centró parte de su intervención en las condiciones de reclusión que ha enfrentado su cliente desde su ingreso a la cárcel del Encuentro el pasado 8 de marzo.

Según los juristas, el corte de cabello al ras realizado al ingresar al centro penitenciario constituye una medida "humillante" y estigmatizante, situación que se evidenció durante la comparecencia telemática de esta mañana.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez enfrentará dos audiencias judiciales este 13 de marzo

Nueva audiencia prevista para este viernes

Después de esta audiencia, Álvarez deberá enfrentar otra este mismo viernes 13 de marzo a las 14:00. Se trata de una de formulación de cargos por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad. Esto nace de que cuando fue detenido por el caso Goleada las autoridades se dieron cuenta que no portaba su grillete electrónico.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ