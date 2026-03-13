EN VIVO| Caso Goleada: Aquiles Álvarez en audiencia de apelación este 13 de marzo

Aquiles Álvarez en audiencia de apelación por caso Goleada. Su defensa ratifica denuncias de vulneración en su detención

La diligencia judicial de este viernes 13 de marzo, en la que se analiza la apelación a la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, inició con un fuerte cuestionamiento por parte de su equipo legal. La defensa del funcionario, procesado en el denominado caso Goleada, centró parte de su intervención en las condiciones de reclusión que ha enfrentado su cliente desde su ingreso a la Cárcel del Encuentro.

11:10 | Dennis Villavicencio habla del supuesto delito de lavado de dinero

Durante la intervención de Fiscalía, el fiscal Dennis Villavicencio habló del supuesto delito de lavado de dinero a través del club de fútbol Barcelona. Según el funcionario, los hermanos del Alcalde habrían simulado préstamos al equipo, sin embargo, no brindó fechas de las aparentes transacciones ni mencionó los roles de quiénes habrían intervenido.

10:47 | El abogado del alcalde solicitó que se le retire la prisión preventiva

El abogado del alcalde solicitó que el Tribunal de la Sala de Garantías Penales revoque la prisión preventiva que dispuso el juez Jairo García, el pasado 11 de febrero, tras los allanamientos por el caso Goleada. En su lugar, el defensor de Álvarez pidió que los magistrados dispongan su presentación periódica en la cárcel del Encuentro, en donde está actualmente detenido.

09:17 | Álvarez solicitó un tiempo de tres minutos para reunirse con su abogado

Mientras el secretario verifica la asistencia de las partes procesales en la sala, Álvarez solicitó un tiempo de tres minutos para reunirse con su abogado, Ramiro García, antes de que el Tribunal instale la audiencia de apelación.

09:00 | Álvarez aparece rapado en audiencia

El alcalde de Guayaquil apareció por primera vez sin cabello tras su ingreso a la cárcel del Encuentro. Álvarez se conectó de manera telemática en la audiencia del Caso Goleada, donde se analiza su tercer intento de apelación a la prisión preventiva.

Cabe recordar que en ese centro penitenciario todos los internos deben someterse al corte de cabello al ras, y el alcalde no fue la excepción. Además, se lo observó vistiendo el uniforme naranja que portan los reclusos.

#AHORA | #CasoGoleada: se instala la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Aquiles Á. y 4 personas más, procesadas por #FiscalíaEc por presunta #DelincuenciaOrganizada con fines de #LavadoDeActivos y #DefraudaciónTributaria. pic.twitter.com/5MzC9cht0m — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 13, 2026

Cuestionamientos por condiciones de reclusión

En este contexto, los abogados ratificaron la denuncia de una presunta vulneración a la integridad del procesado tras su detención el pasado domingo 8 de marzo. Según los juristas, el corte de cabello al ras realizado al ingresar al centro penitenciario constituye una medida "humillante" y estigmatizante, situación que se habría evidenciado durante la comparecencia telemática de esta mañana.

Pese a que el detalle físico fue mencionado como un agravante en el trato recibido, el eje central de la audiencia continúa siendo la revisión de las medidas cautelares. El tribunal deberá resolver si existen méritos suficientes para que el alcalde de Guayaquil recupere su libertad o si se ratifica la orden de prisión preventiva en el marco de las investigaciones fiscales.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez enfrentará dos audiencias judiciales este 13 de marzo

En paralelo a esta discusión judicial, también se han producido cambios en la situación carcelaria de los implicados en el caso. Inicialmente, los procesados permanecían en distintos centros penitenciarios del país; sin embargo, el escenario logístico cambió en las últimas horas.

El abogado de Álvarez, Ramiro García, también participará en la diligencia de forma remota. Mientras tanto, los funcionarios de la Fiscalía llegaron a la Sala del Complejo Judicial Norte, en Quito.

#AHORA | #CasoGoleada: se instala la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Aquiles Á. y 4 personas más, procesadas por #FiscalíaEc por presunta #DelincuenciaOrganizada con fines de #LavadoDeActivos y #DefraudaciónTributaria. pic.twitter.com/5MzC9cht0m — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 13, 2026

Traslado a centro de máxima seguridad

Los hermanos Álvarez, junto a Fernando Peñaherrera y César Bravo Ibáñez, fueron reagrupados recientemente en el centro de máxima seguridad de Santa Elena, dejando atrás su permanencia inicial en las cárceles de Latacunga y Turi.

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A esta disputa legal se suma un segundo frente judicial que complica su situación. Sobre el alcalde pesa otra orden de prisión preventiva dentro del denominado caso Triple A, dictada el fin de semana pasado. De acuerdo con las autoridades, al momento de su detención por el caso Goleada el funcionario no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica que debía mantener activo.

Este hecho derivó en la apertura de un tercer proceso penal por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad.

Nueva audiencia prevista para este viernes

La audiencia de formulación de cargos dentro de esta nueva causa está prevista para las 14:00 del 13 de marzo de 2026, lo que implica que el alcalde de Guayaquil enfrentará dos diligencias judiciales clave durante la misma jornada.

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