Aquiles Álvarez: concejala dice que “no es Sansón y su fuerza no está en el cabello”

Shirley Aldas reaccionó en X luego de que se conoció que le raparon el cabello y le retiraron la Biblia en el reclusorio

La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continúa generando reacciones en el ámbito político. El martes 10 de marzo de 2026, el abogado defensor Ramiro García denunció públicamente que al burgomaestre le raparon el cabello en el reclusorio, situación que, dijo, constató durante una visita.

El jurista explicó que observó el cambio cuando abandonó el centro de reclusión. “Se los han rapado, al menos al señor Álvarez, a quien he visto el día de hoy”, señaló García durante una declaración pública.

La reacción de Shirley Aldas en redes sociales

Tras la denuncia del abogado, la concejala de Revolución Ciudadana Shirley Aldas se pronunció en su cuenta de X, donde compartió un mensaje en defensa del alcalde guayaquileño.

En su publicación, Aldas utilizó una referencia bíblica para referirse al cambio de apariencia del funcionario.

“Solo paso a recordarles que él no es Sansón; su fuerza no está en el cabello”, escribió la concejala.

Si creyeron que quitándole la Biblia le arrebatarían la fe y la esperanza, déjenme decirles con toda franqueza que se equivocaron.

Su fuerza viene de Dios, y su fortaleza del Espíritu Santo. También… pic.twitter.com/y47Bv1UNzk — Shirley Aldas (@ShirleyAldas) March 11, 2026

La polémica por la Biblia de Aquiles Álvarez

En el mismo mensaje, Aldas también mencionó otro hecho que, según versiones difundidas por el entorno del alcalde, habría ocurrido dentro del reclusorio: el retiro de una Biblia que tenía Álvarez.

La edil sostuvo que este tipo de acciones no afectan la fe del funcionario.

“Si creyeron que quitándole la Biblia le arrebatarían la fe y la esperanza, déjenme decirles con toda franqueza que se equivocaron”, expresó.

Además, agregó que la fortaleza del alcalde proviene de su fe y del respaldo de su familia.

En el mismo mensaje difundido en redes sociales, Aldas insistió en que la fortaleza de Álvarez no depende de su apariencia física. La publicación concluyó con un mensaje dirigido a la ciudadanía de Guayaquil.

“El pueblo guayaquileño lo espera con cariño, con esperanza y con la convicción de que la fe verdadera no se puede arrebatar”, finalizó Aldas.

