Ataque armado en Arenillas deja cinco muertos: Policía detuvo a tres sospechosos

Entre las víctimas hay dos ciudadanos colombianos y tres ecuatorianos, según información preliminar de la Policía

Las cinco víctimas fueron asesinadas al interior de un vehículo.

Un ataque armado dejó cinco personas asesinadas en la parroquia La Cuca, en el cantón Arenillas, provincia de El Oro, al mediodía de este miércoles 11 de marzo de 2026.

Según información preliminar, las víctimas se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones.

El hecho ocurrió en la vía que conduce a la parroquia, aproximadamente a un kilómetro y medio del ingreso a La Cuca.

Tras la alerta emitida al ECU-911, unidades de la Policía Nacional activaron los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia para atender la emergencia.

De acuerdo con el reporte inicial, las víctimas presentaban múltiples impactos de bala y todos son hombres. En la escena del crimen los agentes levantaron alrededor de 30 indicios balísticos.

Las primeras verificaciones señalan que tres de los fallecidos serían ecuatorianos y dos colombianos, aunque las autoridades continúan realizando diligencias para confirmar plenamente sus identidades y antecedentes.

Operativo policial deja tres detenidos tras el ataque en Arenillas

El coronel William René Ega Reinoso, jefe del Distrito Arenillas–Huaquillas–Las Lajas, informó que tras el ataque se desplegaron operativos en la zona que permitieron la detención de tres sospechosos.

Dos de ellos fueron capturados cerca del lugar donde ocurrió el ataque, gracias a la rápida reacción del personal policial del subsistema preventivo.

Posteriormente, durante un allanamiento en el sector céntrico de Arenillas, fue detenido un tercer ciudadano que presuntamente estaría vinculado con el hecho.

Durante el operativo, los agentes encontraron un arma de fuego, 20 tacos de dinamita y varios panfletos con amenazas entre presuntos grupos delictivos organizados.

Policía investiga posible disputa entre bandas delictivas

El coronel Ega explicó que una de las principales hipótesis es que el ataque esté relacionado con disputas entre grupos delictivos organizados que operan en la zona por el control de territorio.

Según las primeras indagaciones, las víctimas no serían originarias de la provincia de El Oro, por lo que se investiga desde qué lugar llegaron y cuáles eran sus actividades en el sector.

También se analiza información que sugiere que dos de los fallecidos, de nacionalidad colombiana, presuntamente se dedicaban a préstamos informales en la zona.

El vehículo en el que se movilizaban fue revisado por la Policía, que determinó que era alquilado y no constaba como reportado como robado.

Las autoridades señalaron que los equipos investigativos y de inteligencia continúan recabando información para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de los detenidos.

Además, se están cotejando datos para establecer si las víctimas registraban antecedentes penales y confirmar plenamente su identidad.

