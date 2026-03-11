Comisión de Educación: ¿Cómo garantizarán empleo y espacios dignos para los artistas?

La asambleísta Cecilia Baltazar Yucilla lidera la sesión de la Comisión de Educación en el aula Harvard de la Universidad Ecotec.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia , Tecnología y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional aprobó la unificación de dos reformas a la Ley Orgánica de Cultura este 11 de marzo de 2026 en la Universidad Ecotec. La mesa, liderada por Cecilia Baltazar Yucilla, busca que el Estado garantice infraestructura para el arte y asegure la representatividad étnica en las directivas culturales

La sesión se realizó en el aula Harvard con la participación de estudiantes de ética bajo el programa "Asambleísta por un día". Este paso legislativo es crucial porque reactiva el tratamiento de normas a favor de los artistas tras un año de pausa por un veto total previo

Con una votación unánime de diez legisladores, la comisión integró las propuestas de los exasambleístas María Teresa Pasquel y Fausto Fernández. El objetivo final es convertir el arte en un motor de empleo formal y protección social en todas las provincias del país

Reformas para el empleo artístico y cultura de paz

La propuesta de María Teresa Pasquel Andrade exige que municipios, prefecturas y juntas parroquiales cedan espacios físicos para la difusión de la pintura y la música. El proyecto busca que el Estado no solo promocione eventos, sino que cree programas permanentes para visibilizar el talento local

"Esta propuesta busca que el Estado no deje a un lado a los artistas, sino que genere proyectos para visibilizar su gran trabajo", enfatizó la asambleísta Cecilia Baltazar. La reforma introduce el concepto de "Cultura de Paz" para dar dignidad y seguridad jurídica a los creadores frente a la discriminación

El texto legal establece que la labor artística debe ser protegida por el Estado como un derecho a la vida y la propiedad. Con esto, se pretende que los artistas cuenten con una legislación que los respalde institucionalmente y fomente el respeto absoluto a la diversidad

Democratización y representatividad en las provincias

El segundo proyecto, de Fausto Armando Fernández Rosales, se enfoca en renovar las estructuras de las direcciones provinciales de cultura. La reforma plantea requisitos estrictos para las elecciones, obligando a que existan voces de jóvenes y nuevos talentos en la toma de decisiones

Un punto clave es la obligatoriedad de participación activa de sectores indígenas, afros, montubios y mestizos en los directorios. "Es hora de generar legislación que responda a la construcción de un estado plurinacional", señaló Baltazar al explicar que se busca evitar el control de "grupos aliados"

La propuesta también define sanciones y causales de remoción para los directivos que afecten los intereses de la comunidad artística. Bajo la conducción del vicepresidente John Polanco, la comisión formalizó esta unificación para agilizar el informe que irá al Pleno de la Asamblea.

Siguientes pasos en la Asamblea Nacional

Tras la aprobación con diez votos a favor, los despachos de los legisladores iniciarán mesas técnicas con expertos y artistas de todo el país. El propósito es pulir el documento técnico y asegurar que el primer informe de debate recoja las necesidades reales de cada provincia

La presidenta de la comisión agradeció a la Universidad Ecotec y a su decano de Derecho, Andrés Maderos, por facilitar el espacio de debate territorial. Al cierre, se entregaron certificados a los estudiantes que presenciaron el ejercicio de fiscalización y legislación

La sesión fue clausurada a las 15:43, marcando el inicio de una nueva etapa para el sector cultural ecuatoriano. Los artistas esperan que esta unificación sea el camino definitivo para obtener una ley que garantice sus derechos laborales y espacios de expresión dignos

