Toque de queda en Guayaquil: fecha de inicio, duración y horarios de la restricción

El pasado 2 de marzo se anunció la medida para combatir la delincuencia y la violencia en la ciudad

Militares y Policía Nacional estará en las calles de Guayaquil durante el toque de queda.

El 2 de marzo pasado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un toque de queda en varias ciudades del país, entre esas Guayaquil. ¿La razón? poder combatir con mayor facilidad a la delincuencia organizada y evitar más muertes violentas.

Según el mandatario, la madrugada es donde se dan el 40% de los asesinatos en el país. Por lo que con esta medida quieren parar de lleno ese delito. Aunque se anunció hace nueve días, todavía hay dudas sobre cuándo comienza, cuánto dura y cuál es el horario que tendrá el toque de queda. Es por eso que Diario EXPRESO quiere responder esas preguntas.

¿Cuándo comenzará el toque de queda en Guayaquil?

El toque de queda en Guayaquil comenzará este domingo 15 de marzo. Por lo que a partir de ese día todos los ciudadanos deberán cumplir el horario establecido para no salir de sus casas.

¿Cuál es el horario del toque de queda?

El toque de queda empezará a las 23:00 todos los días y terminará a las 05:00. Durante ese horario nadie puede circular por las calles de Guayaquil. Solo tendrán habilitada la movilidad personal de emergencia y personas que deban trasladarse al aeropuerto.

¿Hasta cuándo será el toque de queda?

En primera instancia será hasta el lunes 30 de marzo del 2026. Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, adelantó que la medida podría extenderse dependiendo del desarrollo de los operativos.

¿Qué pasa si no cumples el toque de queda?

El incumplimiento del toque de queda se procesa como una desobediencia a órdenes legítimas de autoridad. Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la sanción para quienes circulen a pie o en vehículo sin justificación es una pena privativa de libertad de uno a tres años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!