Militares desaparecidos tras accidente en Morona Santiago: así avanzan las búsquedas

La fuerte corriente del río provocó el hundimiento de una nave. Patrullas especializadas continúan en la búsqueda

El Ejército realiza constantes operaciones en la zona contra la minería ilegal.

La desaparición de dos integrantes del Ejército Ecuatoriano mantiene en alerta a las autoridades y equipos de rescate en la provincia de Morona Santiago.

Se mantienen b´´úsquedas de los uniformados

Los uniformados fueron reportados como desaparecidos luego de un accidente fluvial ocurrido la mañana del 11 de marzo de 2026 en el río Santiago, dentro de la jurisdicción del cantón Tiwintza.

Hasta el momento, la institución militar no ha emitido un informe oficial actualizado sobre el avance de las operaciones de búsqueda. Sin embargo, fuentes cercanas al operativo señalan que, pese a los esfuerzos desplegados en la zona, todavía no se han registrado hallazgos ni pistas que permitan ubicar a los dos soldados desaparecidos.

Desde la institución armada se ha reiterado que las tareas se mantendrán activas mientras las condiciones lo permitan.

Así ocurrió la desaparición de los miembros del Ejército

El incidente ocurrió durante una maniobra destinada a recuperar una embarcación estatal que previamente había sido arrastrada por el aumento del caudal del río.

La nave pertenecía al Batallón de Selva N.º 61, una unidad que opera en esa zona amazónica donde los ríos constituyen, en muchos casos, la principal vía de transporte y conexión entre comunidades.

Para cumplir con la operación se conformó un equipo de respuesta integrado por tres militares de la brigada local y un miembro del Cuerpo de Bomberos de Tiwintza.

Durante las maniobras, una segunda embarcación sufrió un percance debido a la fuerte corriente y la inestabilidad del caudal, lo que provocó el accidente.

El hecho se registró alrededor de las 07:00, en medio de condiciones climáticas adversas que complicaron el trabajo de los rescatistas. Tras el incidente, dos de los ocupantes de la embarcación, un militar y el bombero, lograron salir ilesos, mientras que los otros dos soldados fueron arrastrados por la corriente y desde entonces permanecen desaparecidos.

Luego de lo ocurrido, el mando militar dispuso el despliegue de patrullas especializadas para iniciar las labores de rastreo en el sector. Las operaciones continúan bajo estrictas medidas de seguridad debido a la fuerza del río y a las condiciones climáticas, factores que elevan el riesgo para los equipos que participan en la búsqueda.

El Ejército Ecuatoriano informa sobre personal militar desaparecido. #EjércitoECU pic.twitter.com/P0HzIIbJrb — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) March 11, 2026

