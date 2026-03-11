Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

operaciones
El Ejército realiza constantes operaciones en la zona contra la minería ilegal.CORTESÍA

Militares desaparecidos tras accidente en Morona Santiago: así avanzan las búsquedas

La fuerte corriente del río provocó el hundimiento de una nave. Patrullas especializadas continúan en la búsqueda

La desaparición de dos integrantes del Ejército Ecuatoriano mantiene en alerta a las autoridades y equipos de rescate en la provincia de Morona Santiago

RELACIONADAS

Se mantienen b´´úsquedas de los uniformados

Los uniformados fueron reportados como desaparecidos luego de un accidente fluvial ocurrido la mañana del 11 de marzo de 2026 en el río Santiago, dentro de la jurisdicción del cantón Tiwintza.

Hasta el momento, la institución militar no ha emitido un informe oficial actualizado sobre el avance de las operaciones de búsqueda. Sin embargo, fuentes cercanas al operativo señalan que, pese a los esfuerzos desplegados en la zona, todavía no se han registrado hallazgos ni pistas que permitan ubicar a los dos soldados desaparecidos.

Desde la institución armada se ha reiterado que las tareas se mantendrán activas mientras las condiciones lo permitan.

CASO MALVINAS

Caso Malvinas: Estas son las disculpas públicas que deberá dar la FAE

Leer más

Así ocurrió la desaparición de los miembros del Ejército

El incidente ocurrió durante una maniobra destinada a recuperar una embarcación estatal que previamente había sido arrastrada por el aumento del caudal del río. 

La nave pertenecía al Batallón de Selva N.º 61, una unidad que opera en esa zona amazónica donde los ríos constituyen, en muchos casos, la principal vía de transporte y conexión entre comunidades.

Para cumplir con la operación se conformó un equipo de respuesta integrado por tres militares de la brigada local y un miembro del Cuerpo de Bomberos de Tiwintza

Durante las maniobras, una segunda embarcación sufrió un percance debido a la fuerte corriente y la inestabilidad del caudal, lo que provocó el accidente.

El hecho se registró alrededor de las 07:00, en medio de condiciones climáticas adversas que complicaron el trabajo de los rescatistas. Tras el incidente, dos de los ocupantes de la embarcación, un militar y el bombero, lograron salir ilesos, mientras que los otros dos soldados fueron arrastrados por la corriente y desde entonces permanecen desaparecidos.

Luego de lo ocurrido, el mando militar dispuso el despliegue de patrullas especializadas para iniciar las labores de rastreo en el sector. Las operaciones continúan bajo estrictas medidas de seguridad debido a la fuerza del río y a las condiciones climáticas, factores que elevan el riesgo para los equipos que participan en la búsqueda.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Óscar 2026. Benicio del Toro, Sean Penn y la carrera al título Actor de Reparto

  2. Balao tras el deslave: cuántas familias siguen afectadas por las lluvias

  3. ATM de Guayaquil designa a Edgar Lupera como nuevo gerente general

  4. Tragedia en el bloque 8 de Flor de Bastión: un niño cayó por una alcantarilla

  5. Babahoyo tendrá toque de queda: cuándo comienza, hasta cuándo durará y los horarios

LO MÁS VISTO

  1. Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: Minuto a minuto y alineaciones en Champions

  2. Informes reservados y derecho a la defensa: el debate que refuerza el caso Álvarez

  3. Gasolina más cara en Ecuador: cuánto subirían Extra y Súper

  4. Toque de queda en Ecuador: ¿Por qué se extendería por 15 días más?

  5. EN VIVO| Real Madrid vs Manchester City HOY: Hora, dónde ver el partido de Champions

Te recomendamos