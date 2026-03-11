Expreso
Militares desaparecen tras hundimiento de lancha en Morona Santiago

Un bombero y un tercer soldado sobrevivieron al percance suscitado durante labores operativas en el cantón Tiwintza

Dos miembros del Ejército Ecuatoriano se encuentran desaparecidos desde la mañana de este 11 de marzo de 2026, tras sufrir un accidente fluvial en el río Santiago, jurisdicción del cantón Tiwintza.

El siniestro ocurrió mientras la tripulación intentaba recuperar una embarcación estatal perteneciente al Batallón de Selva N.° 61 que había sido arrastrada previamente por la creciente del caudal.

El percance operativo se registró a partir de las 07:00, cuando las condiciones climáticas adversas y la fuerza del afluente dificultaron las maniobras técnicas de un equipo conjunto. Esta unidad de respuesta estaba conformada por tres militares de la brigada local y un integrante del Cuerpo de Bomberos de Tiwintza.

Según los reportes de la institución, la segunda nave sufrió el siniestro debido a la severa inestabilidad de la corriente. El saldo preliminar confirma que el tercer militar y el bombero que participaban en la misión lograron sobrevivir y se encuentran ilesos.

Ante la emergencia, el mando militar despachó de forma inmediata una patrulla especializada para ejecutar las labores de rastreo en el sector. Las operaciones de rescate se mantienen activas bajo medidas de seguridad estrictas, ya que la agresividad del río Santiago y la hostilidad del clima prolongan el nivel de riesgo operacional en la zona

La Dirección de Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano ha indicado que emitirá reportes continuos sobre el avance de las tareas en territorio.

El mencionado batallón opera en una jurisdicción donde los cauces constituyen el principal y muchas veces único eje de conectividad. 

Al respecto, la entidad armada reconoció a través de su boletín de prensa que el ejercicio de la profesión militar en estos territorios constituye una actividad de permanente riesgo.

Sin embargo, aseguraron que las tropas continuarán cumpliendo la misión asignada bajo su responsabilidad. 

La prioridad de las brigadas se centra en la ubicación de los uniformados antes de que la caída de la noche obligue a suspender las inmersiones.

