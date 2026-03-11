Messi busca su gol 900: alineaciones y dónde ver EN VIVO Inter Miami vs Nashville

Inter Miami, con Messi, Suárez y De Paul, enfrenta a Nashville con la posibilidad de que Lio alcance un nuevo récord

Lionel Messi está a las puertas de un nuevo hito histórico. Con Inter Miami visitará a Nashville SC en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, un encuentro que podría quedar marcado porque Messi tiene la oportunidad de anotar el gol 900 de su carrera.

El compromiso se disputará este miércoles 11 de marzo de 2026, desde las 18:30 (hora de Ecuador), en el Geodis Park, escenario donde el conjunto de Florida buscará dar el primer golpe en la serie.

Messi lidera a Inter Miami en busca de otro récord

El equipo dirigido por Javier Mascherano llega con plantel completo para este partido clave del torneo continental.

Messi es titular en Inter Miami. cortesía

La gran figura será Lionel Messi, quien está a un paso de seguir ampliando su leyenda en el fútbol mundial.

El argentino estará acompañado en ataque por el uruguayo Luis Suárez, mientras que en el mediocampo tendrá como uno de sus principales socios a Rodrigo De Paul.

Alineación de Inter Miami: Dayne; Mura, Falcón, Micael y Allen; Bright, Allende, Segovia y De Paul; Suárez y Messi.

Nashville también llega con sus figuras

Del otro lado estará un Nashville que también contará con todos sus titulares disponibles. El equipo dirigido por Brian Callaghan intentará hacerse fuerte en casa y sacar ventaja en la serie.

Las principales cartas ofensivas del conjunto local serán el mediapunta alemán Hany Mukhtar, el extremo argentino Cristian Espinoza y el delantero inglés Sam Surridge.

Alineación de Nashville: Schwake; Najar, Palacios, Woledzi y Baker; Yazbek, Corcoran, Mukhtar, Espinoza y Madrigal; Surridge.

Dónde ver el partido en Ecuador y Sudamérica

El enfrentamiento entre Inter Miami y Nashville por la Concacaf Champions Cup podrá verse en Ecuador y el resto de Sudamérica a través de la plataforma de streaming Disney+ en su plan Premium.

