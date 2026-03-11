Emelec vs Orense: precio y entradas de la despedida de Jaime Ayoví en el Capwell

El Bombillo busca su primer triunfo en la LigaPro ante el equipo bananero en una tarde marcada por la despedida de La Yoya

La “Caldera” vuelve a calentarse este fin de semana. El Club Sport Emelec anunció oficialmente la venta de entradas para el partido frente a Orense, correspondiente a la cuarta fecha de la LigaPro, que se disputará este domingo 15 de marzo en el Estadio George Capwell.

El encuentro está programado para las 15:30 y llega en un momento clave para el cuadro eléctrico, que necesita sumar su primera victoria del torneo tras un arranque complicado. El equipo dirigido por Vicente Sánchez busca reencontrarse con el triunfo y recuperar terreno en la tabla ante su público.

Pero más allá de lo deportivo, la jornada tendrá un ingrediente especial: será la despedida del delantero ecuatoriano Jaime Ayoví, quien anunció oficialmente que colgará los botines tras este compromiso, cerrando así una extensa trayectoria en el fútbol profesional.

Precios de las entradas:

La dirigencia azul puso a disposición de socios e hinchas los boletos para el compromiso desde este miércoles 11 de marzo, con valores accesibles para incentivar una gran asistencia en el Capwell.

General Av. Quito: $6

General Pío Montúfar: $6

Tribuna General Gómez: $10

Palco Pío Montúfar: $10

Tribuna San Martín: $12

Palco General Gómez: $25

Puntos autorizados de venta

Para facilitar el acceso de los aficionados, el club habilitó varios puntos de venta en Guayaquil, entre ellos las sucursales de Almacenes España ubicadas en Alborada, Portete y la 17, y 9 de Octubre y Chimborazo; además de locales de Pharmacy’s en Mall del Sol y Urdesa, así como las boleterías del Estadio George Capwell. El encuentro también será transmitido en señal abierta por Teleamazonas, aunque la dirigencia azul ha insistido en que la mejor forma de respaldar al equipo es acompañarlo desde las gradas.

Posibles variantes en el equipo eléctrico

En lo futbolístico, el cuerpo técnico analiza variantes en el mediocampo para darle mayor generación ofensiva al equipo. Uno de los nombres que podría aparecer desde el inicio es el del uruguayo Gonzalo Nápoli, quien aportaría equilibrio y salida con balón.

Por su parte, Orense llega a Guayaquil con la intención de rescatar puntos tras su reciente empate en el torneo, lo que anticipa un duelo intenso en el sur de la ciudad.

La expectativa es alta: Emelec necesita ganar para cambiar el rumbo de su campaña, mientras que la afición azul espera despedir con aplausos a uno de los delanteros más queridos de los últimos años.

