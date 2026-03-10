COE pide al COI intervenir por conflicto con el Estado ecuatoriano

La falta de registro del directorio 2025-2028 y la denuncia de injerencia estatal en el proceso, derivan la medida

En un documento enviado el 9 de marzo, el presidente del Comité Olimpico Ecuatoriano (COE), Jorge Panchana, le solicita de manera formal a su similar del Comité Olímpico Internacional (COI), Kristy Coventry, intervenir para "restablecer las relaciones entre el COE y el Estado ecuatoriano".

RELACIONADAS Viceministerio aclara que fallo de Procuraduría fue para el COE y no para la FEF

En el primer párrafo, el COE advierte que existe injerencia estatal que está impidiendo el registro del directorio electo para el periodo 2025 - 2028. A continuación, el organismo expone su argumento con base en el último pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado respecto al limite de períodos de un dirigente, argumentando el no impedimento de Jorge Delgado al haber sido elegido como presidente por segunda ocasión.

Frente a las vulneraciones de los artículos 27 y 28 de la Carta Olímpica que hacen referencia a la autonomía del deporte olímpico y los potenciales sucesos que derivados de estas podrían generarse, afectando la participación de nuestros deportistas en los certámenes del Ciclo… pic.twitter.com/yltOGdoHUs — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) March 10, 2026

La medida del COE, de solicitar directamente una medición al COI, surge después de no resultar favorable la acción de protección que había impuesto. El juez Marco Albán, que atendió el caso, determinó que las "las controversias (...) deben ser resultas bajo el amparo administrativo como vía adecuada".

"Frente a las vulneraciones de los artículos 27 y 28 de la Carta Olímpica que hacen referencia a la autonomía del deporte olímpico y los potenciales sucesos que derivados de estas podrían generarse, afectando la participación de nuestros deportistas en los certámenes del Ciclo Olímpico, hemos solicitado la intervención del COI, como un esfuerzo más, para el respeto a la autonomía del deporte olímpico", justificó en un post de la red social X (antes Twitter) el máximo organismo del olimpismo ecuatoriano.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!