Diana Jácome responde a denuncia de Revolución Ciudadana: “Me voy a defender”

Diana Jácome, legisladora oficialista, expresó que se defenderá ante la denuncia hecha por la bancada de la RC.

Al término de la sesión legislativa, la legisladora oficialista Diana Jácome se pronunció sobre la denuncia presentada en su contra por la bancada del movimiento Revolución Ciudadana. La asambleísta aseguró que se defenderá de la acusación judicial.

La asambleísta correísta Jahiren Noriega Donoso informó que su bancada presentó una notitia criminis contra la legisladora oficialista. El anuncio lo realizó antes del inicio de la sesión del Pleno que se desarrolló en la Universidad Ecotec, ubicada en Samborondón, en la provincia del Guayas.

Denuncia de Revolución Ciudadana

Según Noriega, la acción se sustenta en los presuntos delitos de intimidación y difusión de información reservada. La legisladora señaló que la denuncia responde a las declaraciones que Jácome realizó durante la sesión del Pleno del 5 de febrero de 2026.

En esa jornada, Jácome afirmó que recomendaba a los legisladores “usar una buena pijama”. Además, agregó: “Espero que encuentren una buena habitación en la cárcel”.

La respuesta de Jácome

Por su parte, Jácome sostuvo que se defenderá de la acusación. “Me voy a defender porque yo no le tengo miedo al demonio; a quien le tengo miedo es a Dios, que me cuida y que me trajo a este espacio de oscuridad que ustedes sembraron”, manifestó.

Asimismo, señaló que “las predicciones con ustedes son facilísimas”. Agregó que, “si tanto les molesta haber dicho eso, es responsabilidad de cada uno”, y sostuvo que, “si decir la verdad me lleva a esto, es un elogio porque soy una mujer valiente”.

La legisladora también expresó que la denuncia no la intimida. “Si ustedes creen que esto a mí me amilana, déjenme decirles que me siento halagada porque viene de ustedes”, afirmó. Finalmente, subrayó que se defenderá en derecho frente al proceso. “A diferencia de muchos que hoy están prófugos y no dan la cara al país, para eso me he preparado”, concluyó.

