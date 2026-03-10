Inamhi alerta lluvias fuertes en Ecuador del 10 al 13 de marzo

El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología emitió una nueva alerta por lluvias intensas en varias provincias

El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología emitió una nueva alerta por lluvias intensas en varias provincias de la Costa y Sierra.

El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Inamhi) emitió una nueva alerta por fuertes lluvias en Ecuador, vigente desde la tarde del martes 10 de marzo hasta el viernes 13 de marzo. El organismo advirtió que las precipitaciones afectarán gran parte del país, aunque la mayor intensidad se registrará en la Costa y la Sierra, especialmente en zonas de cordillera.

Según el reporte oficial, los días más críticos serán el martes 10 y miércoles 11 de marzo, cuando se espera acumulación de agua en hogares, vías y negocios, además de ráfagas de viento y descargas eléctricas en las tormentas.

#AdvertenciaMeteorológica17 | Del 10 al 13 de marzo de 2026, gran parte del país mantendrá lluvias de intensidad variable.



🔴 Se recomienda alejarse de zonas susceptibles a desbordamientos de cuerpos de agua y movimientos en masa.



Provincias con mayor intensidad de lluvias

El Inamhi identificó las provincias donde se prevé mayor impacto de las precipitaciones: Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Azuay y Loja. En estas zonas existe alta probabilidad de deslizamientos y crecientes de ríos, lo que podría afectar la movilidad y la seguridad de los habitantes.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que el invierno ya ha causado estragos en varias regiones del país. Hasta el 10 de marzo se reportan cinco fallecidos, entre ellos un adulto mayor que perdió la vida en un deslizamiento en Girón (Azuay). Además, se han registrado cierres de vías en Bolívar, Los Ríos, Riobamba y Cuenca, complicando el tránsito y el abastecimiento de productos.

En cantones como Portovelo y Zaruma, el desbordamiento de dos ríos destruyó viviendas y obligó a evacuar a cientos de personas, lo que evidencia la magnitud de la emergencia.

Aumento en las lluvias

Las condiciones actuales responden a varios factores climáticos. Por un lado, existe un ingreso constante de humedad que impacta directamente en la región Costa, donde se registran las lluvias más intensas. A esto se suma el incremento de la temperatura del mar frente a las costas ecuatorianas, lo que potencia la formación de nubes y favorece las precipitaciones.

Finalmente, se añade el arribo inicial de la Oscilación Madden-Julian hacia las Américas, un fenómeno atmosférico que en su fase activa intensifica las lluvias. La combinación de estos elementos ha generado un escenario de precipitaciones persistentes y de gran intensidad, con efectos visibles tanto en zonas urbanas como rurales.

