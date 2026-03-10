Durán: vecinos recurren al agua de lluvia para abastecerse

Habitantes de diversas zonas de Durán están indignados ante la falta de agua potable.

Habitantes de diversas zonas de Durán están indignados ante la falta de agua potable, que dicen sufrir desde hace dos semanas. Aquello los obliga a pedir asistencia a tanqueros e incluso tomar en baldes lo que cae de la lluvia.

RELACIONADAS Hospital Ortega Moreira recibe tanqueros de la Prefectura para evitar cierre médico

A las 10:30 de este martes 10 de marzo, vecinos de las calles Cuenca y Esmeraldas, en el centro del cantón, sacaron sus tanques y baldes para que los camiones abastecedores les provean del líquido. 'Yo no he podido abrir mi negocio ya algunos días. No se puede trabajar, los negocios cerrados. Es un caos', manifestó Lucía Molestina, propietaria de un restaurante.

Mientras la señora hablaba, el conductor de un tanquero llegó al sitio. Cobraba un dólar para llenar cada tanque. Sobre las dos aceras había al menos 25 de estos grandes recipientes. 'Nadie del Municipio da la cara, es inhumano que nos tengan sin agua dos semanas. Que se rompe una tubería y que luego se rompe otra. No podemos seguir viviendo así. ¿Hasta cuándo?', gritaba Martha Rivas, vecina de esa zona.

En el zaguán de ingreso a su vivienda reposaban cuatro tanques vacíos. “A veces cobran 1 dólar, otras 1,25 y hasta 1,50”, relató la ciudadana, quien cuestionó la falta de apoyo del tanquero municipal. Mientras hablaba, se acercó a pedir asistencia al tanquero privado que había llegado al sector para abastecerse del líquido vital.

En Durán recolectaron lluvia del agua ante desabastecimiento

La noche del lunes 9 de marzo, varias zonas de Durán soportaron una intensa lluvia que se prolongó durante varias horas. La fuerte precipitación fue aprovechada por los vecinos para llenar sus tanques con el agua que caía del cielo.

RELACIONADAS Colapso hídrico en Guayas inunda cultivos y contamina pozos en 14 cantones

'Yo sí puse mis cuatro baldes para coger el agua de la lluvia. Después le puse un poquito de cloro y madrugué a lavar la ropa. Ayer vino el tanquero, pero no nos vendió a todos', explicó Lili Gonzaga, habitante del sector Los Helechos.

Situación similar ocurrió en la ciudadela Maldonado. Mariana Martínez recogió el agua de la lluvia en un balde metálico para lavar la ropa. 'Desde el jueves no pasa el tanquero. He tenido que comprar almuerzos, botellones y ahora ya me estoy quedando sin plata. Y nadie sabe cuándo volverá el agua', reclamó la ciudadana, residente del sector.

Durán declara emergencia institucional por crisis en el sistema de agua potable Leer más

El agua llegó con turbiedad en algunas zonas de Durán

En algunas zonas como Los Helechos y Primavera, el suministro del líquido vital fue restablecido parcialmente, la mañana de este martes 10 de marzo, pero no por mucho tiempo, según denunciaron vecinos.

"A las 6 de la mañana comenzó a caer, pero el agua llegó negra, con arena y apestaba. Media hora después ya dejó de llegar. Con eso no se puede hacer nada", lamentó Cindy López, habitante de Los Helechos.

Declaratoria de emergencia en Durán por el agua potable

La noche del lunes 9 de marzo, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, indicó que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad), declaró la emergencia institucional por los problemas registrados para el abastecimiento del líquido vital en el cantón.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.