Baches obligan a nuevos trabajos en puente que conecta Guayaquil, La Puntilla y Durán

El Puente de la Unidad Nacional nuevamente presenta huecos en la vía. Conductores piden que trabajos sean duraderos

Los constantes reclamos de los conductores por el deterioro del Puente de la Unidad Nacional, que conectan Guayaquil con La Puntilla y Durán, finalmente fueron intervenidos por parte de las autoridades.

La misma problemática se repito con constancia

El mal estado de estas estructuras, claves para la movilidad diaria entre los cantones, es una problemática que se repite con frecuencia y que ha generado reiteradas quejas de los usuarios.

Un recorrido realizado por EXPRESO permitió constatar las denuncias ciudadanas. En varios tramos de los puentes se observan baches y deterioro del asfalto, lo que obliga a los conductores a frenar bruscamente o realizar maniobras para esquivarlos, afectando la fluidez del tránsito.

Se realizan trabajos en la bajada que une al puente La Puntilla - Guayaquil. ALEX LIMA

Ciudadanos piden respuestas duraderas

“Es peligroso porque los carros frenan a raya porque hay muchos baches. Con las lluvias el deterioro es todavía más rápido”, cuestionó María Delia Chávez.

Ante esta situación, en los últimos días se han ejecutado trabajos de bacheo en algunas zonas de las estructuras. Sin embargo, los conductores sostienen que las reparaciones suelen ser temporales y que el problema reaparece en poco tiempo.

“Es una vía tan importante, pero siempre tiene baches. Parece que las reparaciones las hacen con materiales de mala calidad. Siempre es lo mismo”, reprochó el ciudadano Arturo Molineros.

Aunque las cuadrillas trabajan en ciertos sectores, todavía existen tramos con múltiples huecos. Actualmente, la estructura que conecta Guayaquil con Durán presenta el mayor nivel de deterioro

Mientras tanto, conductores esperan que los trabajos no se limiten a reparaciones puntuales, sino que incluyan soluciones duraderas para una de las arterias más transitadas de la Zona 8.

Puente de la Unidad Nacional desde el cielo. ARCHIVO EXPRESO

