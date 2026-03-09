Banco Bolivariano emite el primer bono de Biodiversidad en Ecuador

La colocación fue de $ 120 millones, a un plazo de hasta cinco años. ¿Para qué sirve?

La emisión del banco es respaldada por autoridades del BVQ, el IFC, BID Invest y por FMO.

Banco Bolivariano anunció la emisión de su Bono de Biodiversidad, una herramienta orientada a financiar iniciativas que generen co-beneficios para la biodiversidad, apoyen su conservación, restauración y fortalezcan la protección y mejora de los ecosistemas del país. Se trata del primer bono de este tipo emitido en Ecuador y el más grande en Latinoamérica, que tuvo una colocación de $ 120 millones, con un plazo de hasta cinco años, respaldado por IFC, BID Invest y FMO.

Así lo dio a conocer la institución financiera, a través de un comunicado, donde detalla que este recursos financiará proyectos en cinco ejes estratégicos:

Uso productivo de la tierra/agricultura

Producción sostenible en agua dulce/marina

Gestión de residuos y plásticos

Forestales y plantaciones

y servicios de turismo/ecoturismo

Las iniciativas elegibles, añadió, deberán demostrar impactos positivos medibles, como reducción en el uso de agua o fertilizantes sintéticos, certificaciones de sostenibilidad reconocidas internacionalmente, protección de hábitats y mejora en la gestión de recursos.

La ejecución de esta emisión, señaló la institución, fue posible gracias a la gestión técnica y el compromiso de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) que aprobó la inscripción de la Oferta Pública de la Décima Primera Emisión de Obligaciones de Largo Plazo, denominado Bono de Biodiversidad, habilitando así su negociación en el mercado de valores mediante el tradicional Campanazo BVQ.

Rocío Salazar Arrarte, vicepresidenta Ejecutiva de Banco Bolivariano, dijo que la entidad asume la responsabilidad "de asegurar que este instrumento genere valor agregado para nuestros clientes que cumplen los más altos estándares ambientales y sociales, al tiempo que motivamos a otros actores a avanzar en esa misma dirección”. En ese sentido, añade, el proceso de evaluación y selección contempla el análisis integral de cada operación bajo criterios bien definidos para proteger la naturaleza.

Marcela Ponce, gerente de Asesoría en Finanzas Sostenibles y Servicios de Preinversión en IFC, señaló que se apoyan iniciativas pioneras como esta, "que financian proyectos con impacto ambiental positivo y medible en Ecuador, referente global en megadiversidad. Además de fomentar un desarrollo resiliente e inclusivo, la iniciativa ofrece una oportunidad real de negocio para los bancos: canaliza capital hacia sectores que generan empleo y protegen la naturaleza, atrayendo inversionistas internacionales comprometidos con la sostenibilidad".

Gabriela Mera, Representante del Grupo BID en Ecuador, comenta que: “Esta operación marca un hito para el mercado financiero ecuatoriano al integrar la conservación de la biodiversidad con soluciones de financiamiento innovadoras. Desde el Grupo BID, celebramos esta alianza con Banco Bolivariano porque demuestra que es posible movilizar capital privado para proteger el capital natural del país y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales de largo plazo”.

En tanto que Franca Vossen, Chief Risk Officer de FMO, señala que: “Nos honra acompañar a Banco Bolivariano en el lanzamiento del primer Bono de Biodiversidad de Ecuador. En FMO creemos que la biodiversidad es la base de nuestras economías y de nuestro futuro, y estamos comprometidos a apoyar más iniciativas de este tipo. Agradecemos a Banco Bolivariano, IFC, BID Invest y a todos los socios que contribuyeron a hacer realidad este innovador instrumento. Juntos, podemos generar un impacto que beneficie tanto a las personas como al planeta”.

Diana Torres, Presidenta del Directorio de la BVQ, señaló que el bono será "un catalizador para el desarrollo de más proyectos que beneficiarán a la sociedad y fortalecerán la economía ecuatoriana impulsando la inversión responsable en el mercado de capitales”.

Otros mecanismos financieros relacionados

Ecuador utiliza diversas herramientas de "finanzas verdes" para la protección ambiental. En el 2023, Banco Bolivariano también emitió un bono azul de $ 80 millones para la preservación de recursos hídricos y ecosistemas marinos. Instituciones como el Banco Pichincha y el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) ,en cambio, han emitido bonos verdes para proyectos de eficiencia energética y movilidad sostenible.

