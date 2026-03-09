Expreso
Orense, Manta
Orense y Manta se vuelven a enfrentar en la LigaPro Ecuabet 2026.Archivo

Orense vs. Manta: canal, alineaciones y dónde ver EN VIVO | Fecha 3 LigaPro 2026

Duelo de urgencias en el 9 de Mayo: Orense estrena interinato frente a un Manta que busca oxígeno tras dos derrotas

Este lunes 9 de marzo de 2026, el Estadio 9 de Mayo de Machala será el escenario de un duelo crucial entre Orense SC y Manta FC. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar sus primeros tres puntos en la presente Fase Inicial de la LigaPro.

El cuadro bananero atraviesa un momento de transición tras la reciente salida de su director técnico, Raúl Antuña, luego de la eliminación en Copa Sudamericana. Bajo el mando interino de Agustín Roble, los locales buscarán imponer condiciones en su reducto ante su fiel hinchada machaleña.

Por su parte, el atunero llega a la provincia de El Oro con la necesidad de romper una racha negativa de dos derrotas consecutivas. El estratega Javier Carvajal ha trabajado intensamente en la eficacia ofensiva para dar el golpe de visitante y escalar posiciones importantes.

Macará, Orense
Orense llegará al cotejo liguero tras quedar eliminado de la fase preliminar de Copa Sudamericana ante Macará.API

El encuentro se disputará este lunes 9 de marzo de 2026 en el Estadio 9 de Mayo. Aquí tienes el horario según tu ubicación:

  • Ecuador, Colombia y Perú: 19:30
  • Argentina, Chile y Uruguay: 21:30
  • México: 18:30

¿Dónde ver Orense vs. Manta EN VIVO?

Para los aficionados en Ecuador, la transmisión oficial EN VIVO está disponible a través de la plataforma Zapping. Asimismo, los hinchas en el exterior pueden seguir las incidencias del compromiso mediante la señal internacional de Fanatiz y los minutos a minuto web.

Barcelona sc, Emelec, clasico astillero 2026,

Alerta financiera en Barcelona SC: Deuda con el IESS asciende a 471.526 dólares

Leer más

Posible alineación de Orense

El equipo local confiará en la seguridad de Rolando Silva bajo los tres palos y el despliegue de Pedro Pablo Velasco por la banda. La ofensiva recaerá en la potencia de Paul Charpentier para intentar doblegar la resistencia de la zaga visitante.

Orense: Silva; Velasco, Quiñónez, Mina, Caicedo; Jaramillo, Vásquez, Viñán, Herrera; Bermúdez, Charentier.

Posible alineación de Manta

Javier Carvajal apostará por un bloque compacto que aproveche la velocidad en las transiciones rápidas. Se espera que los manabitas mantengan la base que ha mostrado intensidad en el arranque, buscando mayor efectividad en los últimos metros del campo rival.

Manta: Zambrano; Medina, Moscarelli, Ortíz, Mina; Ramírez, Himénez, Valencia, Burbano; Alman, Blanco.

Tabla de posiciones LigaPro 2026

