Heller entrega reconocimiento a ElJuri.
La distinción fue entregada por la presidenta de la CCQ, Mónica Heller.cortesía/ Expreso

La Cámara de Comercio de Quito reconoce la trayectoria de Juan Pablo Eljuri

La entidad destacó su carrera empresarial marcada por "su visión estratégica, disciplina y compromiso"

  • Redacción Expreso

La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) rindió homenaje al empresario Juan Pablo Eljuri por su trayectoria y aporte al desarrollo económico del país. El reconocimiento se entregó el pasado 3 de marzo durante una ceremonia realizada en el Edificio de las Cámaras, en la que participaron líderes empresariales, representantes del sector productivo y miembros del directorio del gremio.

La distinción fue entregada por la presidenta de la CCQ, Mónica Heller, quien destacó la carrera empresarial de Eljuri, marcada -según señaló- por visión estratégica, disciplina y compromiso con el desarrollo del Ecuador.

La placa conmemorativa resalta que el reconocimiento se otorga “como expresión de especial deferencia a su destacada trayectoria y a su reconocido liderazgo empresarial, que han contribuido de manera significativa al fortalecimiento del desarrollo económico y productivo del país”.

Un reconocimiento que pone el foco en el trabajo colectivo

Durante su intervención, Eljuri enfatizó que el homenaje no es solo un reconocimiento personal, sino el reflejo del trabajo conjunto de quienes integran el grupo empresarial.

“Este reconocimiento lleva mi nombre, pero representa el trabajo de miles de personas que, día a día, aportan al crecimiento del Ecuador. He crecido viendo ejemplos de trabajo, disciplina y visión. Aprendí que no es lo mismo trabajar que trabajar con propósito”, afirmó.

El empresario también agradeció la distinción otorgada por la Cámara de Comercio de Quito y reflexionó sobre el papel del liderazgo empresarial en la construcción de un entorno productivo sostenible y competitivo.

El rol del sector privado en el desarrollo económico

Por su parte, Heller subrayó que la trayectoria de Eljuri refleja una comprensión clara del papel que desempeña la empresa privada en el desarrollo del país.

“El liderazgo empresarial tiene un impacto directo en la generación de empleo, en la innovación y en la competitividad del país. Juan Pablo Eljuri representa esa visión de empresa que piensa en grande y actúa con responsabilidad”, señaló.

El homenaje, según la CCQ, reafirma el compromiso del grupo empresarial Eljuri con el crecimiento económico del Ecuador y consolida su posición como uno de los referentes del sector privado, con una trayectoria que continúa proyectándose tanto a nivel nacional como internacional.

