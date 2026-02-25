Vicente Wong: “Trabajemos en lo que podemos controlar: seamos más eficientes”

Es el presidente ejecutivo de Favorita Fruit, un grupo que entre sus principales firmas tiene a Reybanpac, una empresa que emplea a más de 6.000 personas.

La misma pasión y tenacidad con la que practica hoy el tenis, el golf y la natación han permitido a Vicente Wong consolidar a Reybanpac como la segunda exportadora de banano más importante del Ecuador. Para Wong, el deporte es la clave para “sacarse las limitaciones de la cabeza, en todo sentido”. dice. Una filosofía de acción necesaria y que sin duda aplicará en un año de incertidumbre para el sector exportador.

- Reybanpac cerró el 2025 con un 16 % más de cajas exportadas, por encima del 4 % que logró la industria bananera a nivel nacional. ¿A qué atribuye estos resultados que hoy les permiten consolidarse como una de las mayores empresas exportadoras del país?

- Nosotros hemos venido consolidando nuestros proyectos de sustentabilidad. Cada día más apuntando hacia el tema social, el tema ambiental, a tener unas certificaciones cada vez más fortalecidas que realmente nos permitan profundizar en el principal mercado nuestro, que es el europeo. Creemos que eso es algo muy importante para la sustentabilidad de la empresa y también para todos nuestros colaboradores. En el plano social, por ejemplo, nos hemos preocupado de ir construyendo, trabajando y colaborando con gobiernos en tema de centros de desarrollo, para la educación rural primaria y secundaria, precisamente para ir creando esas bases en tema de valores, ciencia y tecnología y últimamente en idiomas. Hemos además sacado la educación dual, en el cual jóvenes, terminada su secundaria, pueden llegar a tener su primer trabajo.

-¿Anualmente cuánto han llegado a invertir para sostener todos estos programas?

- Solamente como fundación, en 30 años que tenemos, hemos invertido más de 30 millones de dólares, con resultados muy importantes en la comunidad, con un impacto positivo en más de 70.000 familias. Los supermercados internacionales hoy en día tienen una presión tremenda sobre estos temas sociales y ambientales, pero el tema comercial no es lo único que nos ha movido, también está el objetivo de frenar la migración de jóvenes, lograr que ellos vuelvan a ver al campo como una oportunidad.

- Sin embargo, el sector en general no ha ido al mismo ritmo que ustedes. Aún hay mucha informalidad en esta industria, que el año pasado vio cómo el cacao llegó a ocupar su segundo lugar en exportación.

- El banano es un producto maduro que tiene más de 80 años. Al comienzo de los años 2000 fue creciendo a tasas de casi el 10%, hoy lo hace al 3%, a niveles de la industria global. El cacao lo ha hecho bien, ha sabido responder a la demanda que ha tenido el mercado externo, pero esto no es una carrera, es un tema de resistencia...Yo creo que el banano ha demostrado ser resiliente en los momentos de guerra, de crisis. Es una industria que está bien, y que tiene que seguir consolidándose. Yo creo que hay que ver a la industria en el largo plazo.

- ¿Y está preparado el banano para enfrentar esta vez al fusarium?

- Nunca estuvimos preparados para el tema de la sigatoka, hoy seguimos conviviendo con la sigatoka negra. Hoy está el fusarium, pero también tenemos el moko, una bacteria que realmente está afectando a muchas plantaciones. Y ante todo eso seguimos trabajando como gremio, en investigación (en buscar en nuevas variedades de plantas más resistentes) y como sector privado estamos invirtiendo mucho en el tema bioseguridad. Son los retos que ahora mismo tiene el sector. Yo creo que el mensaje para los productores es que tenemos que fortalecer la línea de bioseguridad, ser disciplinados y ser muy responsables en esto, porque este es un tema por el que se debe luchar en conjunto.

- En este contexto también están los factores externos. ¿Cómo pinta el comercio exterior en un año en que hay políticas arancelarias que lo agitan todo?

- En Estados Unidos, el banano ecuatoriano no es tan importante como lo es en Europa. Es un tema que tiene que monitorearse, mientras se mantengan los niveles con los que competimos en otros países, no hay que preocuparse. En el tema de Colombia, efectivamente, hay algunas industrias que están impactadas, pero en un mundo tan conectado, hay que buscar otras alternativas.

- ¿Es la oportunidad para ver a otros mercados?

- Esta es la oportunidad para empezar a diversificarse para minimizar riesgos, no quedarnos en un solo sitio. En este 2026 estamos viendo muchos cambios, cambios que no controlamos: el clima, lo político, la incertidumbre que genera la inseguridad. De ahí que hay que sacar ventaja con lo que controlamos. Lo que usted controla hay que hacerlo bien. Cuando usted pierde el control de lo suyo, lo que viene afuera no lo va a ayudar. Trabaje en formarse, trabaje en controlar sus ánimos y sus emociones, en ser más eficiente, en reducir sus costos. Eso está en sus manos. Lo demás, nada está en sus manos.

- ¿Cuál es el futuro del banano?

- El banano sigue siendo el rey de la percha, el banano orgánico sigue creciendo mucho. El plátano es un producto que nos gusta mucho, pero ahí aún hay varios retos en temas de productividad y control del moko.... Nuestro fin es consolidarnos en los mercados donde ya estamos, pero de ahí esta industria tiene mucha oportunidad. Yo creo que en Europa del Este, por ejemplo, hay mucho por hacer, en banano. Son mercados que están cambiando, que están abriéndose mucho y hay mucho dinero de por medio, especialmente en lo turístico. Las cadenas de supermercados se fortalecen y todo eso hace que la demanda se mueva mucho. Vemos a Turquía, Emiratos Árabes, ahora con este acuerdo comercial que están firmando. Creo yo que ahí estará el crecimiento precisamente del banano.

