Arancel del 30%: Colombia denuncia trabas para hacer pagos a Ecuador

Las empresas colombianas enfrentan desde hace algunos días obstáculos para cumplir con la tasa aduanera: el sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI) solo admite tarjetas de crédito personales o corporativas para montos que pueden superar los 500.000 dólares. En 20 días, señala la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, las pérdidas ya bordean los $ 180 millones.

Desde que Ecuador implementó el arancel del 30% a los productos colombianos el 1 de febrero pasado, el comercio bilateral no solo enfrenta el impacto económico del gravamen en sí mismo, sino un problema operativo que ha sido calificado de "absurdo" por las propias cámaras de comercio binacionales. Según se ha denunciado, el único mecanismo habilitado para pagar la tasa aduanera es una tarjeta de crédito personal, lo que complica que las empresas cumplan con sus obligaciones. "Eso es absurdo porque es que no hay una persona que tenga un cupo tan amplio como que pueda pagar, no sé, $ 500.000 de tasa aduanera por una importación".

Una restricción que nadie esperaba

Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara Colombo Ecuatoriana, describió como "absurdo" el sistema de pago dispuesto por las autoridades ecuatorianas. Esto porque, dijo, ningún individuo posee un cupo de crédito personal suficiente para cubrir lo que puede costar una sola importación, montos que en algunos casos alcanzan los 500.000 dólares. Al exigir que el pago se haga a nombre de un particular y no de una empresa, el sistema bloquea de facto la operación comercial.

Alexandra Mosquera, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiana (CAMECOL), ha recibido también estas alertas. Sería importante, sugiere, que el SRI habilite transferencias bancarias como alternativa de pago, algo que, según señaló , ya se utiliza sin inconvenientes para otras obligaciones tributarias en el país.

EXPRESO solicitó información sobre este tema al SRI, no obstante, aún espera una respuesta.

Los números del colapso: 180 millones en menos de un mes

Con un flujo comercial diario de aproximadamente 8 millones de dólares, calculado sobre una balanza comercial anual de 3.000 millones de dólares entre Ecuador y Colombia, la Cámara Colombo Ecuatoriana calcula pérdidas acumuladas de $ 180 millones en los primeros 18 a 20 días, desde la entrada en vigencia del arancel.

El riesgo real: 200.000 empleos en juego

Más allá de las cifras monetarias, los gremios alertan de un efecto en el mercado laboral. El 60% de lo que Ecuador importa desde Colombia corresponde a materia prima destinada a la industria nacional. Eso significa que la interrupción o encarecimiento de ese flujo no afecta solo a los importadores, sino directamente a la producción interna y, con ella, a cerca de 200.000 empleos directos.

