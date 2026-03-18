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fumigación contra el dengue en Guayaquil
La Dirección municipal de Salud e Higiene realiza la fumigación, dentro y fuera de las casas, contra el dengue en diversos sectores de Guayaquil.CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Dengue en Guayaquil: barrios con más casos y cronograma de fumigación semanal

El Municipio de Guayaquil advirtió que los casos de dengue aumentaron cinco veces hasta mediados de marzo del 2026

Con el aumento de los casos de dengue en Guayaquil, cinco veces hasta la primera quincena de marzo del 2026, en comparación al mismo periodo de 2025, autoridades y ciudadanía toman precauciones.

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El Municipio informó este miércoles 18 de marzo que hubo 127 casos confirmados en este periodo, frente a los 25 que hubo el año pasado. Posiblemente incidió la estación lluviosa más intensa.

Es importante evitar que en las casas, negocios y predios en general haya agua estancada en patios, terrazas y espacios públicos porque esto prolifera el aumento de casos de esta enfermedad.

Sin embargo, como ha recogido EXPRESO, la ciudadanía también pide a la Alcaldía que resuelva el problema de los solares abandonados, canales obstruidos y basura acumulada.

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Barrios de Guayaquil con casos de dengue

La Municipalidad informó que, desde el 28 de enero, ha repartido 5.000 toldos para reducir el riesgo de contagio, sobre todo en zonas donde se registra el aumento de casos.

Entre los sectores afectados, están:

  • Ciudad de Dios
  • cooperativas Cañaveral, Tierra Prometida y Marcos Moroni (Monte Sinaí)
  • La Réplica
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La Alcaldía indicó que, en los dos primeros meses de 2026, se fumigaron 63.069 manzanas, un aumento de 23 % en comparación a 2025 (51.381).

Para este jueves 19 de marzo se prevé que las brigadas municipales visiten sectores como Mapasingue este y oeste, Guayacanes 1, Samanes 2 y 5, La Alborada (etapa 13), Florida Norte, entre otros.

El viernes 20 de marzo se recorrerán zonas como Florida Norte, Pascuales, Guasmo central, cooperativas Assad Bucaram y Gallegos Lara.

Mientras, el sábado 21 de marzo habrá fumigación en Cerecita, La Alborada (etapas 7 y 13), Mi Lote 2, Guayacanes, Samanes 1 y 4, y Guasmo sur.

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