Dengue en Guayaquil: casos aumentan cinco veces en 2026

Los casos de dengue en Guayaquil aumentan cinco veces frente a 2025 y obligan a reforzar fumigación y medidas preventivas

El dengue es una enfermedad que se intensifica en época de invierno.

El dengue en Guayaquil vuelve a encender las alertas. Entre enero y el 17 de marzo de 2026 se han registrado 127 casos confirmados, una cifra que quintuplica los 25 reportados en el mismo periodo de 2025, según datos del Municipio.

Este incremento ha generado preocupación en distintos sectores de la ciudad, especialmente por las condiciones climáticas actuales.

Lluvias intensas en Guayaquil, una de las principales causas

De acuerdo con las autoridades, una estación lluviosa más intensa ha favorecido la proliferación del mosquito transmisor del dengue, lo que explica el aumento de contagios en comparación con el año anterior.

El agua estancada, producto de las lluvias, se convierte en el principal foco de reproducción del mosquito Aedes aegypti.

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Municipio intensifica acciones contra el dengue

Frente a este escenario, la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel informó que refuerza las medidas de control. Entre ellas destaca la entrega de toldos impregnados con deltametrina.

Desde el 28 de enero se han distribuido 5.000 toldos en sectores como Ciudad de Dios, Cañaveral, Tierra Prometida, Marcos Moroni y La Réplica, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio.

¿Hay fumigación en Guayaquil?

Las jornadas de fumigación también han sido ampliadas. El Municipio aseguró que entre enero y febrero de 2026 se cubrieron 63.069 manzanas, un 23% más que en 2025, cuando se alcanzaron 51.381.

Además, en lo que va de marzo:

Se han fumigado 2.671 manzanas

Se han intervenido 26.300 viviendas

Se ha beneficiado a 107.451 personas

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