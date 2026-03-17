Aguiñaga alerta intento de quitar vías del Guayas y cuestiona la descentralización

Prefecta advierte sobre una posible estrategia para retirar la delegación vial y cuestiona el futuro de la descentralización

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se refirió a la polémica sobre la posible retirada de la delegación de las vías de la provincia, en medio de tensiones con el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

Durante una entrevista con EXPRESO, la autoridad cuestionó abiertamente el planteamiento: “¿Por qué quieren quitarle las vías del Guayas a la Prefectura, si son las mejores del país?”.

Aguiñaga aseguró que solo entendería una medida de este tipo si la red vial estuviera en malas condiciones, lo cual, según su criterio, no corresponde a la realidad actual de la provincia.

Vías del Guayas: Aguiñaga alerta posible retiro de competencias

Al ser consultada sobre si ha recibido una notificación oficial, la prefecta aclaró que, por ahora, se trata de una presunción basada en declaraciones públicas.

“Es una presunción porque un funcionario del Ministerio ha anunciado que buscarían terminar o anular el REEF”, explicó.

Marcela Aguiñaga y las críticas a la centralización

La prefecta también expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en el modelo de gestión territorial.

“No entiendo por qué se pretende ir contra la descentralización que fue entregada a la provincia”, afirmó.

El debate se suma a otros puntos de tensión entre el Gobierno central y la Prefectura liderada por Marcela Aguiñaga, como la concesión vial a 30 años y el desarrollo del Quinto Puente.

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