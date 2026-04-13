Jamie Campbell Bower, actor de Stranger Things, será el invitado de la Comic Con 2026 en Guayaquil

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La décima edición de la Comic Con Ecuador contará con una de las figuras más mediáticas del género fantástico actual: el británico Jamie Campbell Bower. El actor ha ganado notoriedad global por encarnar al temible Vecna en Stranger Things, además de interpretar al joven Gellert Grindelwald en las sagas de Harry Potter y Animales Fantásticos.

Su trayectoria, que despegó en 2007 con Sweeney Todd, se complementa con una sólida faceta musical. Recientemente, el artista estrenó el videoclip de su sencillo "Waiting for Your Love", demostrando la versatilidad que lo mantiene como un invitado de alto perfil para el mercado local.

Encuentros cercanos con los fanáticos

Durante su estadía en el Puerto Principal, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con el actor. La organización ha confirmado que se habilitarán espacios para fotografías, autógrafos y selfis, los cuales tendrán costos diferenciados y deberán adquirirse de manera adicional al boleto de ingreso general.

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El peso de una trayectoria regional

Este encuentro, que se ha posicionado como la cita de cultura pop más importante del país, busca superar los hitos logrados en años anteriores, cuando figuras como Josh Radnor o el elenco de One Piece atrajeron a miles de personas. Para este 2026, la apuesta por el talento británico refuerza el alcance internacional de la convención, consolidando a Guayaquil como un nodo clave para este tipo de festivales en la región.

Agenda y puntos de venta

La Comic Con Ecuador tendrá lugar del 28 al 30 de agosto en las instalaciones del Centro de Convenciones de Guayaquil. Quienes deseen asistir ya pueden adquirir sus boletos mediante la plataforma TicketShow; la entrada general tiene un costo de 15 dólares.