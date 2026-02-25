‘Marvel’s Wolverine’ fija su fecha: Logan llega a PS5 el 15 de septiembre

Tras años de expectativa, PlayStation e Insomniac Games confirman el lanzamiento de una de las grandes apuestas del año.

Después de una larga espera desde su anuncio inicial, Insomniac Games y PlayStation finalmente pusieron fecha oficial a Marvel’s Wolverine. El título exclusivo llegará a PlayStation 5 el 15 de septiembre, marcando uno de los lanzamientos más fuertes del calendario gamer.

El anuncio llega cuatro meses después de la publicación de su tráiler más reciente, que ya había adelantado el tono violento y más maduro de la historia. Además, el titulo ya puede ser agregado en la lista de deseos de la PlayStation Store, lo que confirma que el proyecto entra oficialmente en su recta final de desarrollo.

Un Wolverine más crudo y personal

La sinopsis oficial apunta a una historia original centrada en James "Logan" Howlett, alejándose de adaptaciones directas del cómic para construir una narrativa propia dentro del universo Marvel. El juego explorará el pasado del mutante, su lucha interna y su naturaleza violenta, en una propuesta descrita como más oscura y adulta que otros títulos de superhéroes.

Desarrollado por Insomniac Games, el mismo estudio detrás de Marvel’s Spider-Man, el proyecto promete una experiencia de acción en tercera persona con fuerte carga narrativa, apostando por combates intensos y un enfoque más visceral acorde al personaje; Logan contará con combos y habilidades especiales que incorporan ataques cuerpo a cuerpo y desmembramientos, reforzando el tono violento del juego y tiñendo de sangre los escenarios tras cada enfrentamiento.

Septiembre, un mes de alto voltaje en videojuegos

El 15 de septiembre coloca al juego en una temporada clave para la industria, tradicionalmente cargada de lanzamientos importantes de cara a fin de año. Por lo que competirá por la atención del público junto a otros títulos de peso que suelen concentrarse en el último trimestre, dicho sea el caso de:

Call of Duty, que casi siempre estrena una nueva entrega en otoño.

EA Sports FC (antes FIFA), que suele lanzarse en septiembre.

Assassin’s Creed, teniendo en cuenta que Ubisoft programa entregas anuales.

Sin embargo, en el caso especifico de PlayStation, Marvel’s Wolverine se trata de uno de sus exclusivos más estratégicos del año, reforzando su catálogo first-party y posicionándose como una apuesta fuerte dentro del ecosistema de la PS5, suponiendo aún más competencia para otras marcas como Xbox.

El hype geek: teorías y pistas

El título destacará por su nivel de violencia, siendo que su clasificación sugerida es +17. PlayStation

Desde el primer avance, los fans comenzaron a especular sobre posibles conexiones con otros personajes del universo Marvel dentro de los videojuegos de Insomniac. Algunos detalles del tráiler han alimentado teorías sobre la aparición de otros mutantes o incluso cruces futuros.

Aunque el estudio ha mantenido bajo reserva gran parte de la trama, el tono más adulto y la violencia explícita mostrada parecen confirmar que esta será una versión más fiel al espíritu salvaje del personaje. Todo apunta a que Logan no llegará para suavizar las cosas, sino para dejar marca.

